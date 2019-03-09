Soylu: İmamoğlu ile Yavaş 'PKK lanet bir terör örgütüdür' desin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde MHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen AKP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve belediye meclis üyelerinin tanıtıldığı "Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı.

Soylu buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya... Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net."