Soylu: İki darbe arasına sıkışmış bir hayattan sıkıldım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşanan darbeleri sıralayarak, 'İki darbe arasına sıkışmış bir hayattan sıkıldım. Bu yönetilemez bir şeydir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Giresunlular Derneği sahur programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ülkenin bir insanı olarak artık iki darbe arasına sıkışmış bir hayattan sıkıldığını belirten Soylu, "Bu yönetilemez bir şeydir. 1960 darbesiyle 1971 muhtırası arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 1971 muhtırası ile 1980 darbesi arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 1980 darbesiyle 28 Şubat arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 28 Şubat ile 27 Nisan e-bildirisi arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 27 Nisan ile 15 Temmuz arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. Biz bu Türkiye'yi istediğimiz noktaya götürmekte zorlanırız. 20. yüzyılın başına bir bakın. Güzel Cumhuriyetimizi kurduk ardından karşı karşıya kaldığımız olayları hep beraber bir değerlendirelim. Şeyh Said meselesi, Dersim meselesi, İskilipli Atıf ve Takrir-i Sükün… Bir de 21. yüzyılın başında karşı karşıya kaldığımız olaylara bir bakın. Birbirleriyle benzeşiyorlardır" ifadelerini kullandı.