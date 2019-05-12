Soylu: Hayatımda bir hilenin böyle ustalıkla gerçekleştirildiği başka seçim görmedim

YSK'nın 6 Mayıs kararıyla iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığını ileri süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ben sandık kurulu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği yaptım. Yıllardan beri, il başkanıyken il ve ilçe seçim kurullarına itirazlar yaptım ama ben hayatımda bir hilenin böyle ustalıkla gerçekleştirildiği başka bir seçim görmedim' dedi.

İstanbul Güngören'de Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen sahur programına katılan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerin yaklaşık yarısında vatandaşların AKP'yi tercih ettiğini" savundu.

Soylu, "Sebep?' Çünkü huzur geldi ve vatandaşımız huzurun devamını istiyor. Önümüzdeki 5 yıl aynı şekilde devam edelim. Çok net söylüyorum orada HDP'nin belediyesi filan kalmaz" diye konuştu.

'İSTANBUL'U DÜNYA BAŞKENTİ OLMAYA HAZIRLIYORUZ'

Soylu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bunun da kilidi 23 Haziran'da İstanbul'da alacağımız neticedir. İstanbul dünyanın küresel güç merkezi olmaya adaydır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun yakın çalışma arkadaşı Binali Yıldırım, tüm çalışma arkadaşları, AK Parti, Cumhur İttifakı İstanbul'u dünya başkenti olmaya hazırlamaktadır. Bu iddia bile başlı başına birileri için tehdittir. İstanbul dünyanın küresel güç merkezi mi olacak yoksa dünyadaki bir takım ülkelerin bahçesi mi olacak? Biz, İstanbul'un bütün unsurlarıyla dünyaya meydan okuyabilecek bir merkez olmasını isteyenlerdeniz."

'BU SEÇİMDE BİR HİLE OLDU'

Soylu, "kendisinin de İstanbul'da doğup büyümüş biri olduğunu" söyleyerek, "Bizler futbol oynamaya giderdik, duşların suları akmazdı. O günlerde içmeye, bulaşık yıkamaya su bulunamayan İstanbul'da şimdi suyun altından yollar, tüneller gidiyor. İstanbul'un geldiği nokta burası. Bu bir vizyon meselesidir. Bu vizyon, Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde ortaya konuldu ve milletimiz de bu vizyona bugüne kadar hep destek oldu ve güç verdi. Sizden istediğimiz, bu vizyona tekrar güç vermenizdir" diye konuştu.

İstanbul'da seçimin neden yenilendiğine dair kendilerine sorular sorulduğunu belirten Soylu, "Diyeceksiniz ki ne oldu da bu seçimler yenileniyor? Çok net bir şey oldu, bu seçimde hile oldu. Ben sandık kurulu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği yaptım. Yıllardan beri, il başkanıyken il ve ilçe seçim kurullarına itirazlar yaptım ama ben hayatımda bir hilenin böyle ustalıkla gerçekleştirildiği başka bir seçim görmedim" dedi.

'HİLEYİ 39 İLÇEDE YAPMAYA GÜÇLERİ YETMEDİ'

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Efendim bir zarfın içerisinde dört tane pusula var, muhtarda gerçekleşmedi de ilçe belediyelerinde gerçekleşmedi de sadece büyükşehir belediyesinde mi gerçekleşti?' Evet. Hileyi 39 ilçede yapmaya güçleri yetmedi, hileyi 39 ilçenin belediye meclislerinde yapmaya güçleri yetmedi, takatları İstanbul'un tümünde 'acaba arada ufak bir fark olur da buraya müdahale edebilir miyiz?' diye büyükşehir belediyesinde yapmaya yetti. Hedef de büyükşehirdi zaten. Allah'ınızı severseniz itiraz edilen sandıklardan hiç mi bunlara oy çıkmaz? Aradaki fark 29 binden 13 bine mi düşer? Onlara da çıksın. Eğer iki siyasi parti birbirine yakın oy almışsa, geçersiz sayılanlardan AK Parti'ye ne kadar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne de o kadar çıkması lazım. Dünyanın her yerinde bu böyledir."

'TUTANAK VAR, ALTINDA İMZA YOK'

Soylu, "AKP olarak seçimler sırasında gerçekleşen usulsüzlüklerle ilgili itirazlarını ortaya koyduklarını" söyleyerek, "Tutanak var altında imza yok, sandık başkanı olması gerekenden farklı. Bütün bunların üzerine 'Tamam böyle olmuş ama siz de bunu kabul edin' demek bundan sonra olacakların önünü açmak demektir. Seçim bizim en önemli teminatlarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gözlemciler tarafından takip edildiğini de aktaran Soylu, "Haydi gelsinler de seçime hükümetin bir baskı yaptığına yönelik bir tek işaret bulsunlar. Bundan önceki seçimlerde de bulamadılar, bulamazlar. Onun için biz seçim sistemimize halel getirtmemeliyiz" dedi.