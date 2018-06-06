Soylu: Gündemimizde af yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'bizim partimizin gündeminde af yok' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında konuşuyor.

Kandil operasyonuna ilişkin açıklamalar yapan Soylu, şunları söyledi:

"26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Kandil'in alınması kaçınılmazdır. Bunun seçimle ilişkilendirilmesi yanlış. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir. Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün."

'GÜNDEMİMİZDE AF YOK'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af çağrılarına bir olumsuz yanıt da Soylu'dan geldi.

Soylu, konuşmasında "bizim gündemimizde af yok" ifadelerini kullandı.





'BEDELLİ KARARI KOLAY DEĞİL'

Soylu, bedelli askerlik içinse şöyle konuştu:

"Sınırımızı bekleyen binlerce kahraman varken, bedelli kararını vermek kolay değil."