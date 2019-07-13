Soylu: Göçü oluşturan şartları biz meydana getirmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı basın açıklamasında ‘Göç, 21. yüzyılın en önemli meselesidir. Afganistan ve Pakistan'dan bu akımın durabileceğini düşünmek çok mümkün değildir’ dedi.

İstanbul'un Merter semtinde bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde basın toplantısı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilişkin konuştu.

Soylu, “Türkiye burada tarihine, komşuluğuna, inancına geleneklerine ve göreneklerine karşı bir insanlık sınavı verdi. Bundan hiçbir zaman sıkıntı duymadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman mantığını, aklını ve davranış biçimini bizim kendi kodumuz olan ensar ve muhacir kavramının dışına çıkarmadı. Dünyanın neresine gidersek gidelim Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu yüksek davranış biçimi herkes tarafından takdir edilmektedir. Gerçi takdir edildiği kadar destek verilen bir anlayışı da hiç yaşamadık ama bunu kendi insanlarımızın da ortaya koymuş olduğu hep birlikte sağladığımız bir iklimle bugüne kadar getirdik” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye bu süreç içerisinde bir taraftan terörle mücadele etmeye çalışıyor bir taraftan da ekonomisini ayakta tutmaya, geliştirmeye ve demokrasisini yükseltmeye çalışıyor" dedi.

‘MAALESEF GÖÇÜN BEDELİNİ BU COĞRAFYA ÖDÜYOR’

Süleyman Soylu, göç veren ülkelere yönelik, "terörün tüm coğrafyanın altını üstüne getirmeye çalıştığı bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu" söylerken "bu durumdan sorumlu olmadıklarını" dillendirdi. Soylu “Bu kaçınılmazdır. Bunu oluşturan şartları biz meydana getirmedik, sorumlusu da biz değiliz ama maalesef bunun maliyetini ve bedelini bu coğrafya ödüyor. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bir taraftan fitnelere, istismarlara, çatışmalara fırsat vermeden, dünyayı iyi okuyup neyle karşı karşıya kaldığımızı anlayan bir aklı sanki her birimiz bir millet, bir devletmiş gibi aynı anlayışı koymak lazım” dedi.

'GÖÇÜN DURABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ÇOK MÜMKÜN DEĞİL'

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göç, 21. yüzyılın en önemli meselesidir. Afganistan ve Pakistan'dan bu akımın durabileceğini düşünmek çok mümkün değildir. Çünkü bu coğrafyanın 2 unsuru var. Birincisi, geçiş ülkesiyiz. Avrupa'ya gitmek isteyenler Türkiye'yi önemli bir rota olarak tercih etmektedirler. İkincisi de Türkiye, etrafımızdaki coğrafyanın bir gönül ülkesidir. Afganistanlı, Iraklı, Pakistanlı, Suriyeli kardeşlerimizin de amcası, kardeşi, arkadaşı, dayısı da Türkiye'dir. Bu yüzlerce yılın, birlikte yaşanmışlığın, tarihdaşlığın, kültürdaşlığın, dindaşlığın, kardeşliğin bir sonucudur. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Fakat bunu istismar edenler. Bundan para kazanan organizatörler var. Göç yollarını, uyuşturucu yolları ve terör taşıyıcılığı yoluyla birleştirmek isteyenler var. Bütün bunlara karşı da tedbir almak bizim hem sorumluğumuz hem de görevimizdir".

Soylu, "Türkiye'de yaklaşık 5 milyon civarında yabancı misafirimiz söz konusu. Bunun 1 milyonun üzerinde hem ikamet hem de geçici koruma kapsamında olan İstanbul'da var. 3 meselemiz var. Düzensiz ve kaçak göç, düzenli göç ve geçici koruma kapsamı. Bu 3 meseleyle ilgili de bir eylem planı oluşturmak durumundaydık. 2011 yılından bugüne kadar bütün dünyanın hayran kaldığı bir şekilde Suriye meselesine sahip çıkan bir ülke konumunda olduk. Bugünden sonra aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de geçici koruma kapsamında 3 milyon 630 bin civarında Suriyeli, yaklaşık 1 milyonun üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli ikamet alan misafir, 300 bin civarında da uluslararası koruma statüsünde başvuran kişi olduğunu söyledi.

‘YABANCI DÜŞMANLIĞINI İSTİSMAR ETMEK İSTEYENLER VAR’

Soylu, "Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığının Türkiye'ye birtakım yansımaları söz konusu. Bunu istismar etmek isteyenler, bunun üzerinden iç siyaset karı ortaya koymaya çalışanları da hep beraber görüyoruz. Bundan bir siyaset kazanımı elde etmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Bundan iç siyaset çıkarımı yapmak isteyenler bunu sonuna kadar sürdürmüşlerdir. Köşe yazılarıyla söylemleriyle sosyal medyasıyla bunu sağlamaya çalışmışlardır. Bununla ilgili yapmamız gerekenler var. Ne 21. yüzyılda bu göçün önüne büyük bir baraj koyup durdurabiliriz ne de bir gece yatıp sabah kalkıp Orta Doğu'nun güllük ve gülistanlık olduğunu hep beraber görebiliriz. Bu da mümkün değil. Biz reel olmak zorundayız. Uzun evrede neler yapabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi ortaya koymak durumundayız" sözlerini kullandı.

‘TÜRKİYE'DE KAÇAK GÖÇE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Soylu, Türkiye'nin kaçak göçle mücadelede "büyük bir gayret sarf ettiğini" söyleyerek, "Hem gelişlerine hem de gidişlerine yönelik. Yunanistan'a denizlerden günde 9 bin kişi geçerken bugün 75 civarında insan geçmektedir, biraz daha fazlasını da geçerken yakalıyoruz ve engelliyoruz. Düzensiz ve kaçak göçü tamamen kesmek zorundayız. Bu konuyla ilgili kaynak ülkelerle de ciddi bir iş birliği içerisindeyiz. İstanbul, kaçak göçün en cazibeli olduğu merkezlerden bir tanesidir. İstanbul ve Türkiye'de kaçak göçe müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu konuda mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz." dedi. Soylu, geçen yıl 268 bin, önceki yıl 175 bin, yılbaşından beri de 152 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.