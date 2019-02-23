Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yaptığı konuşmada 'Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada "Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar" ifadesini kullandı.

AKP'nin gençlik kolu üyelerine "Bedeli ne olursa olsun, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla yükümlüyüz" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"İster canımızla ödeyelim, ister karşıdan hakaretlere maruz kalalım, isterlerse bizi anlamasınlar, ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; ‘bilselerdi yapmazlardı.’ Bilselerdi bugün terör örgütleriyle birlikte aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki; esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum."

Ülkenin en büyük korkusunun istikrarsızlık olduğunu savunan Soylu, "Bu ülkede yönetim istikrarsızlığı ortaya koyulursa, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. İstikametimizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler. Allah bize imkan verdi, uluslararası ve yurt dışında toplantılara katıldım. Ay-yıldızlı bayrağın önünde bu toplantılarda hiç boynumuz eğik olmadı" ifadelerini kullandı.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle önlerinde 4,5 yıl olduğunu belirterek "O sahaya güçlü girmeliyiz. Tayyip Erdoğan’ın topu ayağına vereceksiniz, o 90’a çakacak. Türkiye bambaşka noktaya, heyecana doğru gidecek" diye konuştu.