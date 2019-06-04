Soylu: Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul seçimleriyle ilgili konuşarak, 'Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Güncel gelişmelere dair konuşan Soylu, "Bu ülkenin insanının, bu devletin ve bu milletin başından çok şeyler geçirildi. Darbeler gördük, ekonomik krizler yaşandı. Yüzde 250 devalüasyonla milletin bir gecede fakirleştiği günleri gördük. Etrafımızdaki coğrafyada olan bitene ses çıkaramadık. Çünkü güçsüzdük. Ama 21. asrın başından itibaren bu coğrafyada büyük bir gelişim başlattı bu kadrolar. O günden bugüne kadar bu gelişimi tasvip etmeyenler, milletin iktidar olmasına hazmetmeyenler, ne zaman fırsat bulmuşlarsa çelme takmaya çalıştılar. Ne zaman fırsat bulmuşlarsa içlerindeki nefretle, dünyaya karşı dik duruşu hiçbir zaman kabul etmediler" dedi.

'İSTANBUL'U KAZANIRLARSA VEBALİ HEPİMİZ ÜZERİNE OLUR'

"İstanbul'un kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu kentin sadece kendilerinin İstanbul'u olmadığını" söyleyen Soylu, "İstanbul, Bakü'de ümidini yitirenlerin de İstanbul'udur. Şam'dakinin, bir taraftan Kerküklü'nün, Musul'un, Kosova'nın, Bosna'nın İstanbul'udur. Doğu Türkistan'da zulüm çeken kardeşlerimizin hayallerini ayakta tutan bir şehrin adıdır İstanbul. Fatih'in, Kanuni'nin İstanbul'udur. Mimar Sinan'ın, Selimiye'nin, Süleymaniye'nin, Fatih Camisi'nin, Topkapı Sarayı'nın İstanbul'udur. Bizim medeniyete değerlerimizin baş tacıdır İstanbul. Milletimizin inançlarıyla alay edenler, sizleri eciş bücüş görenler İstanbul'u kazanırlarsa, bilesiniz ki bunun vebali hepimiz üzerine olur. O yüzden 19 gündür burada çalışıyorum" dedi.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bakan gitsin Ankara'da otursun." dediğini hatırlatan Soylu, "İstanbul doğduğumuz, çoluk çocuğumuzun doğduğu yerdir. İstanbul dostlarımızı, ekmeğimizi kazandığımız yerdir. Ekrem'in yanında duran Canan'a, Sezai'ye, Kılıçdaroğlu'na bırakacaksak vay bizim halimize. Bunu çok net söylüyorum. Siz Türkiye'yi yükselen Türkiye haline getiren teşkilattansınız. Her türlü kuşatmaya karşı ayakta duran teşkilattansınız. Başınıza gelen başka bir iktidarın, başka partinin başına gelse yerle yeksan olmuştu şu ana kadar" diye konuştu.

'TELAFİSİ ZOR İŞLERE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAR'

Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi öncesindeki döneme işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra İstanbul huzur ve özgürlükler şehri oldu. Çok çalışmazsak büyük bir sıkıntı içinde oluruz. Farklı düşünce ortaya koyanlara her birimiz gitmek zorundayız. İstanbul'un gücünü arkasına alarak Türkiye'nin istikrarını ortadan kaldırmaya çalışacaklara imkan vermeyiniz. Bunun vebali hepimizin olur. Dün yaşananları unutmamak lazım. Daha dün ezanı Muhammed'i ıslıklayanları, Binali Abi gösteriye giderken onu ıslıklayanları... Dünden bahsediyoruz. Bu milletin kendisini idare etmesini hazmedemeyenler fırsat kollamaktadır. Onların mağlup edileceği tek yer vardır o da sandıktır, reydir, demokrasidir. Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar."

'BU ÜLKEYİ MACERAYA SOKMAYIN'

"20 gün kaldı. Gaziosmanpaşa'da her eve gitmeliyiz, insanlara anlatmalıyız. 'Bu ülkeyi bir maceraya sokmayın.' diyen bir anlayışı ortaya koymalıyız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi görüyorum yapılan tezviratları. Türkiye'ye başka bir noktaya taşımak istiyorlar. Ben 27 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanıydım. Gece gündüz gibiydi. Elde edilen, Türkiye'nin geldiği noktayı, yükselen Türkiye'yi bir günde tersine çevirmeye muvaffak oluyorlardı. İnşa edemezler ama bunlar yıkmayı iyi bilirler. Şunlara İstanbul'u yerle yeksan etme fırsatını ne olur vermeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. 19 gündür burada yapıyorum, bu arada kendi devlet işlerimi de yapıyorum. Diyor ki, 'İstanbul'da durmasın'. Kim ne derse desin, 23 Haziran'a kadar burada dağ taş çalışacağız."