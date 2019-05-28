Soylu: Devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Samsun Valisi Osman Kaymak’a piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı gönderilirken, Soylu eleştirilere 'Devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane, 4 tane de valilik arabası verilir' yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı'nca Samsun Valisi Osman Kaymak'a piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı verilmesine ilişkin Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Sözcü gazetesi manşet atmış, dün de bütün sosyal medyada var. İçişleri Bakanlığı Samsun Valisi'ne bir Audi marka araba hediye etti. 2007 ya da 2008'de almış olduğu bir araba var. O zaman da Mercedes, o zaman da sıfır. 2006'da ve ya 2005'te... 12-13 yıl geçmiş" diyen Soylu, "Birçok vali gelmiş, geçmiş. Onları alıyoruz, ya başka bir ile, ilçeye gönderiyoruz, ya da devlete iade ediyoruz. Onun yerine devlet bize yılda 2-3 tane araba veriyor. Biz de onu eskiyen arabaların yerine koyuyoruz. 2030'da aynısı olacak, 2040-2045 yılında da... Devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane, 4 tane de valilik arabası verilir. Eskilerin yerine yeni değiştirilerek gönderilir, konulur. İçi saray gibi. Sözcü gazetesinin manşeti de öyle. Arabadan nasıl bir saray oluyorsa? Bu sadece dedikodu oluşturabilmek anlayışı" ifadesini kullandı.

AKP'NİN ARABA SEVDASI...

Samsun Valisi Osman Kaymak'a verilen arabanın dışında da AKP birçok kez araçlara verilen büyük paralarla gündeme gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 'Hangi bakanın kiralık makam aracı için aylık 37 bin TL ödeniyor?' diye sormuştu.

Meclis, 2019-2020 yıllarında kullanılmak üzere 64 adet 1950 motor hacminde sürücüsüz makam aracı kiralama ihalesi açarken, araçların tüm koltuklarının ‘deri döşemeli ve ısıtmalı’ olmasını talep etmişti.

ERDOĞAN'IN ARAÇ FİLOSU: 331 ARAÇ...

Cumhurbaşkanlığı’nın mülkiyetindeki araç filosu, 2017 verilerine göre tüm kamunun elindeki filonun yüzde 0.28’ine karşılık geliyor. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) internet sitesinde yayımlanan ve 6 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen, mülkiyetteki araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmet alım ihalesi dosyasına göre Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında 331 araçlık bir filoyu kullandı. Cumhurbaşkanlığı, yine KİK’te yayımlanan ihale dosyalarına göre, 2012-2018 yıllarında filosunu yüzde 237.75 büyüttü.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son dokuz yılda kiraladığı 320 araç için yaklaşık 47 milyon TL ödeme yaptığını açıkladı.

