Soylu cezaevindeki 'Öcalan'a tecrit intiharlarına' ilişkin konuştu: Üç tanesi kendini astı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Öcalan'a tecrit son bulsun' talebiyle cezaevlerinde yaşanan üç intihara ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'ndaki AKP etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde "Öcalan'a tecrit son bulsun" talebiyle yaşanan intiharlara ilişkin konuşan Soylu, "Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar" dedi.