Soylu: Bugün İstanbul'u veren, yarın hukuksuzlukla Türkiye'yi verir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir' dedi.

İstanbul Bağcılar Meydanı'nda kurulan düzenlene Ramazan etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'daki seçime ilişkin konuştu.

"Amerika'sı da Avrupa'sı da seçime gözünü dikmiş durumda. Kandil de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli, Allah şahit bizim tarafımız da belli. İnşallah milletimizin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye'ye dışardan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz" diyen Soylu, "Mahalle baskısı oluştursunlar, gazetelerle, televizyonlarla üzerimize gelsinler, sosyal medyalardan hakaretler etsinler, biz de aman bize bir şey yapmasınlar da ne olursa olsun İstanbul'u da verelim. Bugün İstanbul'u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir, aman ben bu koltukta kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin hakkına bir zeval gelmesin, hepsi budur" ifadesini kullandı.