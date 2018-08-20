Soylu: Araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışılıyor

ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu 'Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor' dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da saldırıyı 'provokatif' olarak niteledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili açıklamasında "Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında “Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir" dedi.

