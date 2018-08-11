Soylu, Albayrak'ın 'yeni ekonomi modeli'ne destek verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'yeni ekonomi modeli'nin başarılı olacağını söyledi. Soylu, Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını ileri sürdü ve dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "yeni ekonomi modeli"nin başarılı olacağını söyledi.

Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her şeyin farkındayız. Bu süreçten Türkiye’miz, milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır. Kazanacağız."