Soylu: 80 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Süleyman Soylu, "Afrika'dan Afganistan-Pakistan hattına kadar, Kafkasya hattına kadar, neredeyse sınırlarımızın üzerinden bir hedef ülke olarak Türkiye, transit ülke olarak Türkiye'nin üzerinden dünyaya geçmek veya Türkiye'de gelip biraz para kazanıp, kendi memleketine biriktirdiği para ile dönmek için. Bunun organizatörleri var. Şu ana kadar, 2017, 2018, 2019'da yakaladığımız organizatör sayısı 16 bin" dedi.

'GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 50 FAZLALIKLA SINIR DIŞI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

"Hakikaten Türkiye'yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu esnada da 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimiz de ülkemizde misafir ediyoruz" diyen Süleyman Soylu, "Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız" ifadesini kullandı.