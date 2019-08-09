Soylu: 59’u ağır 390’ın üzerinde evde hasar var

İçişleri Bakanı Soylu, depremle sarsılan Denizli’de 59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar olduğunu, hastaneye kaldırılan 81 kişiden 78’inin taburcu olduğunu, 3’ünün tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaptığı açıklamada "59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar var. Çoğu panik nedeniyle hastanelere giden 81 vatandaşımızdan 78'i taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor" dedi.

Soylu “Hem Çardak'ta hem Bozkurt'ta yarın evlere ilişkin hasar tespiti yapılacak. Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hâlâ kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. 3 vatandaşımız hastanede, tedavileri sürüyor. Kiminin üzerine çaydanlığın dökülmesi gibi birtakım kazalar var” diye konuştu.

Soylu “Şu ana kadar 83 civarında artçı meydana geldi. Vatandaşlarımızın bu gece tedbirli olmalarında fayda var, evlere girilmesin” dedi.

