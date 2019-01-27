Soylu: 2018'de 20 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık" dedi. Uyuşturucu ticaretinin geçiş yolu üzerinde bulunan ülkelerde yakalanan uyuşturucu miktarının geçiş yapan miktarın yüzde 10’u kadar olduğu tahmin ediliyor. Bu hesapla Türkiye’den yılda 200 ton uyuşturucu geçiş yapıyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, "21. yüzyılın önümüze koyduğu bir beka gerekliliğidir. Trafik, terör, uyuşturucu ve göç, bunları mücadelenin ana konularıdır. Bunlardan trafiği ayrı tutuyorum çünkü doğrudan su veya suçlu aradığımız bir alan değildir. Kendi içimizde yaşadığımız bir mesele. Ancak diğerleri birbirleriyle bağlantılı, birbirini besleyen ve ağırlıklı olarak dışarıdan bize gelen tehditlerdir. Özellikle terör ve uyuşturucu paket program gibi. Birbirlerine can suyu veriyorlar. Terör, uyuşturucuya alan ve lojistik imkân oluşturuyor. Uyuşturucu da teröre finansman sağlıyor. Her ikisi de küresel çapta yayılmış durumda" diye konuştu.

Terörün Afrika'da Avrupa'da, Orta Doğu'da varlık gösterdiğini, Avrupa'nın başkentlerinin metrolarında, ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçıların nöbet tuttuğunu anlatan Soylu, terör gibi uyuşturucunun da dünyanın farklı yerlerinde üretildiğini bildirdi.

Soylu, uyuşturucu üretiminin yapıldığı bölgelerle tüketici ülkelerin, dünyanın farklı yerlerinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Doğal olarak kara paranın döndüğü her yerde de terör, ihtiyacı olan finansman kaynağına ulaşmış olmaktadır. Haritada ise Türkiye maalesef en talihsiz yerde tam ortada bulunmaktadır. 'Türkiye bu mücadeleyi yapmasa Avrupa'da ayık gezen genç kalmaz' şeklinde bir ifadem olmuştu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 'Yasadışı Uyuşturucu Ticareti' raporunda Afganistan'da üretilen eroinin Avrupa'ya taşınmasında yoğun olarak kullanılan Balkan rotasında, uyuşturucunun Türkiye'yi geçtikten sonra üç kola ayrıldığı açıkça anlatılmaktadır. Kuzey kolu, doğu Balkanlar üzerinden geçerken güney kolu yalnızca Yunanistan'a ve İtalya'ya yöneliyor. Batı kolu ise batı Balkanlar yoluyla, yani Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Hırvatistan üzerinden batı ve orta Avrupa'ya hem kara hem de deniz yoluyla yöneliyor. Yani uyuşturucu, Türkiye'yi geçince Avrupa'yı her taraftan sarmaya başlıyor.

Verdiğimiz mücadelenin sadece kendimiz için olmadığını ifade ediyorum. Mücadelemizin kapasitesiyle ilgili bir kıyaslama yapılabilsin diye ifade etmek isterim. 2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı, toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık."

İçişleri Bakanı Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı" dedi.