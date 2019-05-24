Soylu: 12-13 yıldır herkes kendisini rahat bir şekilde ifade ediyor, kimse yaftalanmaktan korkmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, 'son 12-13 yıldır herkes kendisini rahat bir şekilde ifade ediyor, kimse kendinin yaftalanmasından korkmuyor, öz güveni yüksek bir şekilde bunu ifade edebilme kabiliyetine sahip' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, ABD'nin kendisinin ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ülkeye girişini yasakladığını hatırlatarak, "Bende hiç terörist belirtisİ, tecavüzcü belirtisi var mı? Amerika bizi teröristlerin, tecavüzcülerin olduğu listeye koydu. Biz neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz ama Binali ağabey kime ne yaptı?" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıldır iktidarda olduğunu söyleyen" Soylu, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan gelmeden önce bu ülkede dindar, 'Ben dindarım.' diyemiyordu. Herkes fısır fısır konuşuyordu. Kürt 'Ben Kürtüm.', Alevi 'Ben Aleviyim.' diyemiyordu. 12-13 yıl öncesine kadar diyemiyordu. Vesayet sisteminin ilk müdahale ettiği yıllar dahil olmak üzere AK Parti iktidarında bunlar denilemiyordu ama son 12-13 yıldır herkes kendisini rahat bir şekilde ifade ediyor, kimse kendinin yaftalanmasından korkmuyor, öz güveni yüksek bir şekilde bunu ifade edebilme kabiliyetine sahip."

'BİNALİ YILDIRIM'IN OYLARI EKSİK YAZILDI'

Sandıkta "AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarının eksik yazıldığını" iddia eden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bugün Amerika'yla, Avrupa'yla, terörle mücadele ediyoruz. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da büyük bir terör olayı yok. Büyükşehirlerimizde de yok. Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz, her türlü riski alarak, Türkiye'nin altyapısını yaparak. S-400 meselesi de dahil olmak üzere... Biz burada kendi hakkımızı, vatandaşın 1 oy hakkını savunmayacaksak vatandaş bize 'Sen necisin?' demez mi? Başka bir tehlike daha var. 5 yıl sonra sosyal medyada çok fazla söz söyleyenin seçim sonuçlarını istedikleri gibi manipüle ettiği bir süreç söz konusu olur. Sandık devreden çıkar, demokrasi devreden çıkar. Bunun sonucunu kimse hayal bile edemez. Türkiye'yi bugün ayakta tutan, sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna gelebilecek bir halel, elbette hepimizi, Türkiye'nin geleceğini de ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar."

'EFENDİM 'ÇALDI' YAZMIYORMUŞ, 'ÇALDI' YAZAR MI?'

Süleyman Soylu, YSK'nın İstanbul seçiminin iptal gerekçelerini açıkladığını aktararak, şunları söyledi:

"Efendim 'Çaldı.' yazmıyormuş. 'Çaldı.' yazar mı? Bunu hukuk diliyle anlatır. Anlattı da net bir şekilde. Bizim zarfın içindeki oylara bir itirazımız yok. Oylar zarftan çıktıktan sonra yapılan işlemlere itirazımız var. Ondan önce de yapılan bir iş var da. Hepiniz de şahitsiniz. Gittiğim her yerde de var bu. Özellikle yaşlılara AK Parti'nin yoğun oy aldığı yerlerde eksik büyükşehir pusulası verildi. Bu ayrı bir mesele. Bunu bugün tespit edebilme, daha doğrusu kanıtlayabilme imkanı az bir imkandır. Bunun olduğu huzurevlerinden, AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerdeki eksik çıkan oy pusulalarına kadar hepsinde net ve açıktır. Yaşlıların anlattıklarından elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde bu hep böyle oldu. Birileri sosyal medyadan bir şey söyleyecek, Amerika 'Ben bunu not aldım.', Avrupa 'Ben bunu şöyle görüyorum.' diyecek diye sesimizi çıkarmamamız mümkün değil. Biz, mücadele ediyoruz, neyle mücadele ettiğimizi de çok iyi biliyoruz. İstanbul 5 yıl bu şaibeyi kaldıramaz. Şimdi er meydanı, İstanbul halkı karar verecek. Ne karar verirse başımızın üzerine. Biz seçim kaybetmedik demiyoruz ki... Ankara'da, İstanbul'un 3 katı kadar çalıştık, kaybettik. Bu kadar basit. Antalya, Mersin, Adana öyle. Geçmişte kaybettiğimiz, bugün kazandığımız yerler var."

'BEN 'ETTİM BULDUM' DERİM AMA BİNALİ AĞABEY KİME NE YAPTI?'

Soylu, "23 Haziran seçiminin İstanbul'da bir siyasal çatışmanın ve bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirilmesinden endişe ettiğini" iddia ederek şöyle konuştu:

"Ben, bunu şuradan çıkardım. Binali Ağabey geçen gün bir gösteriye gitti. Ben herkesin ayağına basan bir adamım, bir yere gittiğimde benle ilgili birtakım işler olabiliyor. Ben de 'Ettim buldum.' derim, cevabını veririm geçerim. Bende hiçbir terörist belirtisi var mı, tecavüzcü belirtisi var mı? Amerika bizi, teröristleri, tecavüzcülerin olduğu listeye koydu, Adalet Bakanımızla ikimizi. Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül olduğumuz için koymadı, bu ülkenin menfaatlerini savunanlara karşı bizi iki tane örnek gösterip, bunu Türkiye'ye yaptılar. Biz, neyle mücadele ettiğimizi, nasıl bir süreç içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Ama Binali Ağabey kime ne yaptı?"