Soyer belediye şirketlerinin yönetim kadrosunu oluşturdu: İki İYİP'li isim var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye şirketlerinde görev alacak olan yönetim kadrosunu belirledi. Listede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının yanı sıra iki İYİP'li isim bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye şirketlerinin yönetimine atanacak isimleri belirledi.

Sözcü'de yer alan Soyer'in listesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Turgay Bozoğlu, İZDENİZ A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Çankaya Belediyesi'nde bir dönem başkan yardımcısı olan Bozoğlu, CHP'den İzmir milletvekili adayı olmuştu.

LİSTEDE İKİ İYİP'Lİ VAR

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel İZBELCOM A.Ş.'nin genel müdürlüğüne atanırken, eski İYİP Adana milletvekili adayı olan ve 2014'te Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçim kampanyasında görev alan Nihal Ağca, ÜNİBEL A.Ş. Genel Müdürü oldu.