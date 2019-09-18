Sosyal medyadan bu notu paylaşmıştı, gözaltına alındı

Bir kağıda Arapça "Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Geçtiğimiz pazartesi günü, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, bir kağıda Arapça ‘Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah’ yazılı, Alladdin Tepesi’nden Konya’yı gösteren bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Paylaşımın ardından gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Önceki gün Arapça, ‘Yakında inşallah’ paylaşımında bulunan şüpheliye ilişkin “DEAŞ terör örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilgili Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17 Eylül’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.