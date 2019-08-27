Sosyal deney yaptı: 'İnsanımız maalesef şuursuz!'

Mudanya sahillerinde boğulma taklidi yapan Bahtiyar Keskin, kimsenin yardım etmediğini söyledi: İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz!

Bahtiyar Keskin adlı bir kişi, Mudanya sahillerinde boğulma taklidi yaptığını ve kimsenin yardıma gelmediğini duyurdu ve şöyle dedi: "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı"

İnsanları boğulmaya karşı bilinçlendirmek için "sosyal deney" yaptığını söyleyen Bahtiyar Keskin'in, daha önce de arı kostümüyle Bursa sokaklarında Canan Karatay'ı aradığı söyleniyor. Canan Karatay'ın "bal zararlı" sözleri üzerine bu mizanseni sahneleyen Bahtiyar Keskin'in başka sokak icraatleri de var. Son olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratma çabası, uğradığı sokak saldırısıyla kesintiye uğrayan Bahtiyar Keskin, ondan önce de Arda Turan maskesi takmış "rol arkadaşını" sopayla kovalamıştı.

