'Sosyal demokratların beceriksizliği faşist partileri iktidara taşıyor'

Antalya Kitap Fuarı’nda bir söyleşiye konuk olan yazar İlker Belek, emperyalizmin yarattığı bunalım ve sonrasında dünya genelinde faşist partilerin yükselişine değindi.

Yazılama Yayınevi'nden çıkan “Esnek Üretim Derin Sömürü”, “Kapitalizmde Sınıf”, “Sağlığın Politik Ekonomisi” gibi birçok kitabın yazarı İlker Belek, Antalya Kitap Fuarı’nda “Neden Sosyalizm” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluştu. Dinleyicilerin salona sığmadığı söyleşide dünyanın içinde bulunduğu duruma değinen Belek, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede faşist partilerin bir bir iktidara geldiğini söyledi.

Emperyalizmin dünyanın doğusunda büyük bir yıkım yarattığını, bunun sonucunda milyonlarca insanın daha iyi yaşamak için göçmen olarak başka ülkelere gittiğini anımsatan Belek, “Bu insanların gittikleri yerde ucuz işgücü olmaktan başka şansları yok. Avrupa’da bir işçinin 10 avroya yaptığı işi, göçmenler 1 avroya yapıyor. Bu ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin de beceriksizliği sonucu yoksul işçi sınıfı, kendisine düşman olarak göçmenleri görüyor. Tüm Avrupa’da faşist partiler ya iktidarda ya da iktidarın en büyük adayı konumunda” dedi.

'AKP, SURİYELİ GÖÇMENLERİ KULLANIYOR'

Sosyal demokrasinin örnek ülkeleri arasında gösterilen İsveç’te bile faşist partinin oylarını 8 yılda yüzde 300 artırdığını belirten İlker Belek, şunları söyledi:

“Türkiye’de de benzer bir durum yaşanıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli savaştan kaçarak ülkemize sığındı. Bu insanları AKP çok güzel kullanıyor. Bildiğiniz gibi AKP’nin kendi iktidarında yarattığı 'yeşil sermaye' de denen burjuvazi, ağırlıklı olarak orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Ve Suriyeli göçmenleri bu işletmeler 10’da 1 fiyata çalıştırıyor. Kayıt dışı çalışma koşullarına bilerek göz yumuluyor. AKP bu yüzden Suriyeli göçmenlere ses çıkarmıyor. Ülkemizde işçi sınıfını sağcılaştırma, milliyetçi fikirlerle soldan uzaklaştırma işini Kürt hareketine dayandırarak yaptılar.”

İşçi sınıfının neden sağ partilere yöneldiğine dair bir soruyu da cevaplayan Belek, “Sol partiler, sol değerlerden ne kadar uzaklaşırsa, işçi sınıfı da o kadar sağcılaşıyor. Bunun örneğini tarihte ve tüm dünyada görebilirsiniz” dedi.