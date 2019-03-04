Soruların sızdığı iddiasının arkasında cemaatler kavgası mı var?

​TUS sorularını sızdırdığı iddia edilen dershanenin Sağlık Bakanı’nın da bağlantılı olduğu İskenderpaşa Cemaati’yle ilgisi ortaya çıktı. Öte yandan soruların sızmasıyla ilgili iddiaların Sağlık Bakanlığı’nda Menzilcilerle İskenderpaşa’cılar arasındaki kapışmanın bir yansıması olduğu da ileri sürülüyor.

24 Şubat’ta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularını çaldığı iddiasıyla gündeme gelen TUSDATA Dershanesi’nin İskenderpaşa adlı cemaatle bağlantısı ortaya çıktı.

Oda TV’den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, İskenderpaşa Cemaati’ne ait Asfa Eğitim Vakfı yönetim kurulunda, TUS sorularını sızdırdığı öne sürülen TUSDATA’nın kurucusu Sami Selçukbiricik’in de adı geçiyor. Sami Selçukbiricik, İskenderpaşa Cemaati’nin Asfa Ferda Koleji Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.

Haberde Menzil Cemaati’nin Sağlık Bakanlığı’nı adeta tam anlamıyla ele geçirmesi üzerine, 24 Haziran seçimleri sonrasında Sağlık Bakanlığı’na İskenderpaşa Cemaati’ne mensup Fahrettin Koca’nın getirildiği hatırlatılıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndaki Menzil-İskenderpaşa kavgasının yansımalarının gün geçtikçe daha sık görülmeye başlandığı belirtilen haberde, TUS sorularının sızdırılması iddiasıyla ilgili olarak şöyle deniyor:

“İşte tüm bu nedenlerle kimilerinin parmağı İskenderpaşacıları gösterirken, İskenderpaşacılar ise söz konusu sızıntıların kendilerine karşı bir başka cemaatin, kimilerine göre Menzilcilerin kumpası olduğunu söylüyor.

Türkiye, cemaatlerin devlete yerleşmesi ile birlikte ÖSYM sınavlarında yaşanan hırsızlıkları geçmişte çok yaşadı.

Dün FETÖ’nün yaptığı sınav hırsızlıklarının sonucunda Türkiye hâlâ bedel öderken, bugün devlete yerleştirilen başka cemaatler üzerinden yine aynı iddiaların konuşulması, ‘Ne zaman ders alacağız’ sorularını da beraberinde getiriyor.”

SIZDIRMA İDDİALARI

Sınav günü bazı Whatsapp gruplarında sınav sorularının görüntülenmesi sızdırma iddialarını güçlendirirken, TUSDATA isimli dershane konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları reddetmiş, sınava giren hocalarının soruları ezberleyerek daha sonra sosyal medyadan paylaştığını belirtmişti. ÖSYM de konuyla ilgili CİMER'e yapılan bir şikayete verdiği yanıtta dershanenin açıklamasını yineleyerek, yalnızca telif haklarının ihlali nedeniyle yasal işlem başlattıklarını açıklamıştı.

Sınava giren M. isimli bir doktor konuyla ilgili, "Bugün TUS dershanesine gitmeden başarı elde etmek çok zor” dedikten sonra, “Sızıntı iddiasının odağındaki TUS dershanesinin sınav öncesi 50 kişilik özel gizli grup oluşturduğu ileri sürülüyor. Sınav soruları derece yapmaları için bu özel gruba verildi iddiası var. Bir de yüzde 98 soru tutturma, çıkan tüm sorulara referans spot bilgi paylaşımı sızıntı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Binlerce tıp doktorunun emeğinin çalınmasına sessiz kalınmamalı” iddialarında bulunmuştu.