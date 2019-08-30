Soru çalmada yeni aşama: Hatalı soruları bile 'doğru' yanıtlamışlar

2009-2010'daki komiser yardımcılığı sınavında soruların çalındığı, hatalı soruların bile doğru yanıtlandığı ortaya çıktı.

Cemaat-AKP kavgasının henüz başlamadığı yıllarda yaşanan sınav hırsızlıklarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

28 Mart 2010’da gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında hatalı soruların bile "doğru" yanıtlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturmalarına göre, sınavı kazanan Cemaatçiler, sınavda hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen 13 sorunun çoğunu doğru cevapladı. Adayların soruları sınavdan önce elde edip etmediklerine ilişkin 4 kıstas belirlendi.

Soruşturmaya ilişkin Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, incelemelerde sınava katılan bin 500 adaydan 479’u çok kuvvetli düzeyde, 178’i orta düzeyde, 131'i zayıf düzeyde şüpheli bulunurken, 369’unda hiç şüphe olmadığı belirtildi.