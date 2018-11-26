Soros'un vakfından Türkiye açıklaması

Açık Toplum Vakfı Türkiye’deki faaliyetlerine son verme kararı aldı. Vakfın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, kararın ‘son günlerde Vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarının yoğunlaşmasının Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle’ alındığı belirtildi.

Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Vakfın yönetim kurulundan yapılan açıklamada kararın “son günlerde vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarının yoğunlaşmasının vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle” alındığı belirtildi.

Vakıf faaliyetlerinin şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlendiği ve vakfın yöneticilerinin zaman zaman hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğine işaret edilen açıklamanın tam metni şöyle:

Açık Toplum Vakfı’nın ismi son olarak Osman Kavala’ya yönelik soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yıldır tutuklu olan Osman Kavala’yı işaret ederek “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında meşhur Macar Yahudi’si Soros var” ifadelerini kullanmıştı.

AÇIK TOPLUM VAKFI NEDİR?

Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder spekülatör George Soros’un 1970’lerden itibaren “kapalı toplumları açık hale getirmek” adı altında Doğu Avrupa ülkelerinde antikomünist çalışmalar yürüttüğü, Çekoslovakya'da 77 Bildirgesi'ne, Polonya'da Solidarność (Dayanışma) grevine finansal destek sağladığı biliniyor. Soros’un eski sosyalist ülkelerdeki programlarında CIA’e ayrılmış fonları kullandığı gündeme gelmişti. George Soros'un 1984'ten itibaren dünyanın birçok ülkesinde açmaya başladığı Açık Toplum Vakıfları, Türkiye'de 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü adıyla kurulmuş, enstitü 2008 yılında vakfa dönüştürülmüştü. Vakfın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde çalışmalar yürüttüğü, raporlar hazırladığı; vakıfla irtibatlı pek çok kişinin AKP döneminde iktidarın politikalarıyla uyumlu faaliyetlerde bulunduğu, hükümetle temas halinde olduğu biliniyor.