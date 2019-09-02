Sonunda onlar da rahatsız oldu: KADEM ve Diyanet'ten kınama

Ümraniye’deki yatılı Kuran Kursu’nda onlarca çocuğa cinsel istismarın ortaya çıkmasının ardından KADEM ve Diyanet İşleri Başkanı’ndan çocuk istismarlarına karşı kınama açıklaması yapıldı.

Ümraniye’de Fıkıh-Der adlı dernek bünyesinde faaliyet gösteren bir yatılı Kuran Kursunda onlarca çocuğa cinsel istismar ve şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AKP’nin yan kuruluşu olarak bilinen kadın derneği KADEM kınama açıklamaları yaptı.



Ali Erbaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum” dedi. Erbaş kişisel Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında “çocuğun dokunulmazlığının dini, hukuki ve ahlaki anlamda kırmızı çizgi” olduğunu söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de bir açıklama yayımladı. KADEM açıklamasında sözkonusu haberlerin kendilerini “dehşete düşürdüğü”nü ifade etti. Kuran kursundaki cinsel istismar haberi üzerine yapılan açıklamada çocuk istismarının “din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleştiği” vurgusuna yer verilmesi dikkat çekti. Dernek açıklamasında “sapıklara en ağır ceza” etiketini kullandı.

KADEM’in yaptığı açıklama şöyle: