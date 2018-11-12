'Sonuçlar ürpertici, başörtüsü gerçekleri gizliyor...'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bir araştırmayı köşesine taşırken, elde edilen sonuçların kendileri açısından ürpertici olduğunu yazdı. Kaplan, 'Başları örtülü kız çocuklarının, İslâmî hassasiyetleri, dünyaları ve ilgileri yok! İstisnalar var elbette ama genel manzara bu, ne yazık ki! Başörtüsü, gerçekleri örtmeye yarıyor büyük ölçüde! Ürpertici olan noktalardan biri bu!' dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, AKP'nin attığı tüm adımlara karşın "tehlikeli bir sekülerleşme süreci yaşadığını" ileri sürerken, türban takan gençlerin "İslâmî hassasiyetleri, dünyaları ve ilgileri yok!" dedi, bunu "ürpertici" olarak tanımladı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'nun, gençlerdeki köklü kimlik değişimini ortaya koyan bir kamuoyu araştırması yaptığını belirten ve bu araştırmayı köşesine taşıyan Kaplan, "Elde edilen sonuçlar, gelecek adına düşündürücü hatta ürpertici! Araştırmaya göre, gençlerin % 31’i kendini milliyetçi, % 29’u Atatürkçü, % 16’sı muhafazakâr, % 12’si dindar, % 11’i ise demokrat olarak tanımlıyor" dedi.

Toplumun bütün kesimlerinde, özellikle de muhafazakâr çevrelerde tehlikeli bir sekülerleşme süreci yaşandığını ileri süren Kaplan, "Yaklaşık on yıl önce, Türkiye’de toplumun iki kuşaklık zaman dilimi içinde İslâmî duyarlıklarını yitirmesine yol açacak, dahası, İslâm’ı, azınlıkların inandığı bir din derekesine düşürecek tehlikeli bir sekülerleşme süreci yaşadığına dikkat çekmiştim art arda yazdığım yazılarla. Şimdi o vakitler dikkat çektiğim, uyardığım tehlikeli sürecin eşiğine gelip dayandığımız anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Toplumun sosyolojisinin tepetaklak olduğunu iddia eden Kaplan, toplumda sekülerleşme oranının İslâmî-muhafazakâr kesimleri kasıp kavuracak kadar patlama eğilimi gösterdiğini, İslâmî-muhafazakâr kesimlerin çocuklarının, kendilerini ebeveynleri gibi İslâmî-muhafazakâr kimlik üzerinden tanımlamadıklarını dile getirdi.

Kaplan, "Dahası başları örtülü kız çocuklarının, İslâmî hassasiyetleri, dünyaları ve ilgileri yok! İstisnalar var elbette ama genel manzara bu, ne yazık ki! Başörtüsü, gerçekleri örtmeye yarıyor büyük ölçüde! Ürpertici olan noktalardan biri bu!" dedi.