'Sonbaharda seçime gidilebilir, AKP için rasyonel olan bu'

Başbakan Binali Yıldırım’ın başdanışmanı Abdülkadir Özkan’ın sahibi olduğu dergide yer alan bir röportajda, 'Temmuz ayında erken seçim kararı alıp, yaz boyunca kampanya yapıp sonbaharda da seçime gidebilir. AK Parti açısından rasyonel olan bu şekilde hareket etmesidir' denildi.

AKP’li Beşir Atalay’ın kurucusu olduğu ANAR araştırma şirketinin başkanı İbrahim Uslu, erken seçim açıklamasında bulundu.

Odatv'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın başdanışmanı Abdülkadir Özkan’ın genel yayın yönetmenliğinde yayımlanan Yörünge dergisine konuşan İbrahim Uslu, beklentisini şöyle anlattı:

“MHP, parlamentonun artık misyonunu tamamladığını yeni dönemin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyip erken seçim talep edebilir. Bu talebi AK Parti’nin reddetmesi için hiçbir neden yoktur. Temmuz ayında erken seçim kararı alıp, yaz boyunca kampanya yapıp sonbaharda da seçime gidebilir. AK Parti açısından rasyonel olan bu şekilde hareket etmesidir.”

​Uslu, İyi Parti'ye ilişkin ise, "İYİ Parti barajı aşıyor bizim gördüğümüz. Saadet Partisi gibi partilerle ittifak olursa daha rahat aşacak gibi görünüyor. Kurulduğu günden beri ben hep baraj civarında ölçtüm İYİ Parti’nin oylarını. 9 ile 11 arasında ölçüyorum. Ne bazılarının söylediği gibi öyle %15’ler %20’ler oldu ne de çok aşağılara düştü" açıklamasında bulundu.