SONAR'ın anketine göre AKP-MHP ittifakı yüzde 47'de kaldı

KRT'de yayımlanan programa katılan avukat Fidel Okan, SONAR'ın son anket sonuçlarına göre AKP-MHP ittifakının yüzde 46,9'da kaldığını söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk olan avukat Fidel Okan SONAR'ın son yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Okan anket sonuçlarına göre "İktidar seçimi kaybetmiş durumda ama muhalefet de henüz kazanmış değil" dedi.

Katıldığı canlı yayında SONAR'ın son anketini açıklayan avukat Fidel Okan, AKP ve MHP ittifakının yüzde 46,9'da kaldığını söyledi. Okan, CHP'nin oyununsa yüzde 23,8 olduğunu belirtti.

AKP ve MHP arasında kurulan ittifaka değinen Fidel Okan, “İktidar seçimi kaybetmiş durumda ama muhalefet de henüz kazanmış değil” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, Okan, “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor, yüzde 46,9 olan Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23,8, İyi Parti-Saadet İttifakı yüzde 14,5, HDP ise barajı aşarak 11,3 oy oranına ulaşıyor” dedi.

İyi Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğini söyleyen Okan, anket yapıldığında İyi Parti ve SP’nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını belirtti. Okan, İYİ Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini dile getirdi.

'İKTİDARIN TABANINDA HUZURSUZLUK VAR'

İktidara yönelik halkın tepkisinin gittikçe arttığını ileri süren Okan, “Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz” dedi.

CHP’nin seçime girmesi için İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu söyleyen Okan, iktidarın seçimi kazanmak için muhalefetin yapacağı hataları beklediğini ifade etti.