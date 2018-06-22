SONAR ve KONDA son anketlerini açıkladı

Pazar günü yapılacak seçim öncesi SONAR ve KONDA araştırma şirketleri son anket sonuçlarını açıkladı.

Seçim öncesi devam eden anket savaşlarında son sonuçlar da açıklandı.

SONAR’ın son seçim anketine göre Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor. SONAR'ın ikinci tur anketine göre ise seçimi İnce'nin kazanması olası görünüyor.

KONDA'nın seçim anketi sonucuna göre ise, Erdoğan yüzde 51.9, CHP adayı İnce yüzde 28, İyi Parti adayı Akşener yüzde 10.2, HDP adayı Demirtaş ise yüzde 9.0 civarında oy alıyor.

Araştırma sonucuna göre AKP yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, HDP 11,6, İyi Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.