SONAR ikinci tur anket sonucunu açıkladı

SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimlerinde ilk turda Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 31,40'a kadar yükseldiğini ileri sürdü. Ankette ikinci tura ilişkin de sonuçlara yer verildi.

2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı.

Odatv'nin haberine göre, SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan'ın yüzde 48,30, Muharrem İnce'nin yüzde 31,40, Meral Akşener'in yüzde 9,50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2,10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0,50 oy alacağı tahmin edildi.

SONAR'ın anketine göre 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.

SONAR'ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da araştırıldı.

Buna göre 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53,7, İnce'nin ise yüzde 46,3 oy alacağı ileri sürüldü.