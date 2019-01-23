Son yeşil alanlar da bitiriliyor: Kışlalar Hazine'ye devredilecek, üzerine lüks daire ve cami yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde Hazine’ye devredilebilecektir' diyerek kışlaların devredileceğini doğruladı. Hazineye verilen kışlaların inşaat için kullanıldığı biliniyor.

Şehir merkezlerindeki askeri alanların akıbetini TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan yanıt geldi. Akar, "Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde Hazine’ye devredilebilecektir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şehir merkezlerindeki askeri arazilerin boşaltılması ve boşaltılan alanların ne şekilde değerlendirileceği konusunu ilk olarak 2016 Eylül'ünde TBMM gündemine taşımıştı.

AKAR'DAN KIŞLA SORUSUNA YANIT

O dönem Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen yazılı yanıtta; komisyonun kurulduğu, kent merkezi dışına taşınacak askeri alanların seçiminde temel kriterlerin oluşturulduğu ve yerel yönetimlerden gelen taleplerin de dikkate alınmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı.

Şehir merkezlerinde bulunan ve taşınması planlanan askeri alanların akıbetini ve komisyonun çalışmalarının ne aşamada olduğunu tekrar meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan'a bu sefer Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Akar, verdiği yazılı yanıtta, "Bir kısım kışlalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden ihtiyaçları çerçevesinde kullanılmaya devam edilecek, bir kısmı da kamu yararına olacak şekilde değerlendirilecektir. Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazine'ye devredilebilecektir" dedi.

İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin son duruma dair ise "İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınması ve arazilerin başka kurum ve kuruluşlara tahsisine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır" yanıtı verildi.

ÖZDERE'DEKİ ASKERİ ALAN KATARLILARA MI SATILDI?

İzmir Özdere'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ve hali hazırda hizmete devam etmekte olan askeri kamp alanın Katarlılara satıldığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen eylül ayında konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

Söz konusu iddialara da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Satış iddialarını reddeden Akar, verdiği yazılı yanıtta "Özdere'de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğundaki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile ilgili herhangi bir satış işlemi yapılmamış olup, kullanımına devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

HAZİNE'YE VERİLEN ASKERİ ALANLARA CAMİ, KONUT, YOL...

İstanbul'da, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan ve TOKİ'ye devredilen 30 dönümlük askeri alan imara açılmıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, TOKİ imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Jandarma Dikimevi'nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alana ilişkin imar planı değişikliği yapıldı. TOKİ tarafından hazırlanan büyük ve küçük ölçekli imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Buna göre alan artık konut, cami, park ve yol olarak belirlendi.

SON YEŞİL ALANLAR İNŞAATA AÇILIYOR

Kışlaların Hazine'ye devredilmesiyle birlikte İstanbul'daki son yeşil alanlar da inşaata açılmış oluyor.

Bunun bir örneği Zeytinburnu'nda yaşandı. Büyük bölümü yeşil alan olan 97 bin metrekare bölge Güney Gayrimenkul, Baş Yapı İnşaat, Esta İnşaat ve Elit Vizyon Yapı iş ortaklığına verildi.

Zeytinburnu'ndaki eski askeri lojmana 61 bin 845 metrekare inşaat yapılması kararlaştırıldı.

Emlak Konut GYO, üzerinde askeri lojmanların bulunduğu 102 bin 760 metrekarelik arsayı, TOKİ’den 2015 yılında toplam 400 milyon 5 bin liraya satın almıştı. Arsa, Olivium Alışveriş Merkezi ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arasında yer alıyor. Lojmanların taşınma işlemleri devam ediyor.

BİR DAİRE 1,5 MİLYON DOLAR

150 yıllık lojmanların yerine inşa edilen 4,2 milyar lira değerindeki Büyükyalı projesindeki daireler satışa çıktı. Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında yapılan lüks dairelerin fiyatı askeri arazilerle ilgili planları ortaya koydu.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Akbalık, projedeki dairelerin metrekare satış fiyatının ortalama 22 bin lira, daire fiyatlarının da ortalama 1,5 milyon dolar olduğunu ifade etti.