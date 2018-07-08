Son OHAL KHK’sı yayımlandı: 18 bin 632 kişiye ihraç

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 bin 632 kişinin ihraç edildiği KHK ile 148 kişi de görevine iade edildi. Öte yandan kararname ile 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kanalı kapatıldı.

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bin 949, subay ve astsubay ihraç edildi.

Sözcü'nün haberine göre Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi, 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından 658, Dışişleri Bakanlığından 50, İçişleri Bakanlığından 31, Milli Savunma Bakanlığından 12 personel ihraç edildi. Yüksek Öğretim Kurumlarından 199’u akademik 52’si idari personel meslekten uzaklaştırıldı.

Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan toplam 18 bin 632 personel meslekten ihraç edildi.

RÜTBESİ ALINAN VE GÖREVE İADE EDİLENLER

Kararnameye göre, Kara Kuvvetleri’nde 240, Deniz Kuvvetleri’nde 22, Hava Kuvvetleri’nde 62 general, subay ve astsubayın rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınırken, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bin 167, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 35 emekli personelin rütbeleri alındı.

Yapılan soruşturmalar neticesinde daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 30, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevlerine dönmelerinin önü açıldı.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi.

BAKANLIK VE GENEL MÜDÜRLÜKLERDEN İHRAÇ EDİLENLER

İçişleri Bakanlığı’ndan 31,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden 49,

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’ndan 1,

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 12,

Milli Savunma Bakanlığı (Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 1,

Dışişleri Bakanlığı’ndan 38,

Adalet Bakanlığı’ndan 1052,

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 658,

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 240,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 7,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü’nden 1,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü’nden 1,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nden 5,

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 7,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 1,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 21,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 10,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlar 90,

Kalkınma Bakanlığı’ndan 2,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9,

Maliye Bakanlığı’ndan 9,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 3,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 6,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2 personel ihraç edildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden 41,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 3,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden 1

GHTB Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 4,

GHTB Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 6,

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 1,

Türk Standartları Enstitüsü’nden 3,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 11,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğ’nden 5,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 7,

İller Bankası’ndan 3,

Türkiye İş Kurumu’ndan 1,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan 1,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan 4,

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden 1,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) 1,

Türkiye Kalkınma Bankası’ndan 3,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndan (TRT) 2,

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’ndan 1,

Yükseköğretim Kurumları’ndan (Akademik) 199,

Yükseköğretim Kurumları’ndan (İdari) 52,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan 1 personel ihraç edildi.

ÜÇ GAZETE VE BİR TELEVİZYON KAPATILDI

Öte yandan yayımlanan kararnamede Avantaj TV adlı televizyon kanalı, İstanbul merkezli Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi gazeteleri ile Diyarbakır merkezli Welat adlı gazete kapatıldı.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek kapatıldı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.