Son anket açıklandı: AKP'de erime sürüyor, yeni partinin oy oranı açıklandı

Piar’ın Türkiye genelinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. 6-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırmaya 26 ilde 2460 kişi katıldı.​ AKP'nin oyları erimeye devam ederken, 'Yeni Parti' için yola çıkanlar için de 'sürpriz' sonuçlar ortaya çıktı.

Piar’ın Türkiye genelinde yaptığı kapsamlı araştırma ortaya çarpıcı sonuçları çıkardı.

6-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde kent-kır oranına uyularak yapıldı ve araştırmaya 2460 kişi katıldı.​ MHP seçmeninin yüzde 55.2’sinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadığını ortaya koydu.​ Erken seçimden Türkiye’nin en önemli sorununa, yeni partiden Erdoğan’a desteğin oranına kadar birçok başlığı kapsayan anketin en çarpıcı sonuçlarından birini ise MHP seçmeninin parlamenter sistem konusunda Bahçeli’den farklı düşünmesi olarak dikkat çekiyor.

İşte anketten yansıyan sonuçlar;

BUGÜN SEÇİM OLSA AKP'NİN OYU 36.7

Araştırmada “Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yüzde 36.7 oranında kişi AKP yanıtını verirken, CHP diyenlerin oranı yüzde 29.1 oldu.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

“Size göre Türkiye’nin en önemli problemi nedir" sorusuna “ekonomi” diyenlerin oranı yüzde 26.4 olurken, yüzde 18 ile "Suriyeliler" ikinci sırada yer aldı. "İşsizlik" yüzde 15.6, "yargı adalet" yüzde 11.8, "eğitim" yüzde 9.5, "terör" yüzde 7.7 ve "yolsuzluk" yüzde 5.7 olarak kayda geçti.

ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI?

“Size göre erken seçim yapılmalı mı" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 55.1’i "hayır yapılmamalı" derken, “evet yapılmalı diyenlerin oranı yüzde 34.2’de kaldı. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 10.7.

MERKEZ SAĞDA YENİ BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 53.9

Araştırmada sorulan “Size göre merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç var mı?” sorusuna “evet ihtiyaç var” diyenlerin oranı yüzde 53.9 ile birinci çıkarken, “hayır yok” diyenlerin oranı ise yüzde 30.9 ile ikinci oldu. "Bu konuda fikrim yok" diyenler ise yüzde 15.2’de kaldı.

BABACAN VE YENİ PARTİ: SEÇMEN %73 ‘ASLA OY VERMEM’ DEDİ

“Ali Babacan’ın liderliğinde kurulacak olan partiye oy verir misiniz” şeklinde soruya ise yüzde 8.9 oranında kişi “kesinlikle oy veririm” derken, “parti kurulunca karar veririm” diyenlerin oranı yüzde 18.1, “asla oy vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 73 oldu.

AKP’LİLERİN YÜZDE 33.1’İ ‘MERKEZ SAĞDA YENİ BİR PARTİYE İHTİYAÇ VAR DİYOR’

Partilere göre dağıtıldığında ise “Size göre merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç var mı?” sorusuna AKP’liler yüzde 33.1 oranında “evet” yanıtı verirken, “hayır yok” diyenlerin oranı yüzde 48.9 oldu. CHP’lilerde ise "evet" oranı yüzde 78.9 ile yüksek bir oranda çıkarken, “hayır yok” diyenlerin oranı sadece yüzde 4.5’te kaldı. HDP’liler CHP’liler gibi merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu belirterek yüzde 77 oranında “evet var” yanıtı verdi.

İYİ Partililerde “hayır yok” oranı yüzde 70.5 iken “evet var” diyenlerin oranı yüzde 23.4’te kaldı. MHP’liler de yüzde 68.7 ile “hayır yok” yanıtı verirken, yüzde 17’si de “evet var” dedi. Saadet Partisi’nde “hayır yok” diyenler yüzde 85, “evet var” diyenler yüzde 11.8’de kaldı.

ALİ BABACAN’IN KURACAĞI PARTİYE AKP’LİLERİN YÜZDE 16.1’İ “OY VERİRİM” DİYOR

Diğer partilerin seçmenlerine "Ali Babacan’ın liderliğinde kurulacak olan partiye oy verir misiniz” şeklinde sorulan soruya AKP’liler yüzde 65.2 ile “asla oy vermem” yanıtı verirken, yüzde 16.1’i “kesinlikle oy veririm” dedi, “parti kurulunca karar veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 18.7 oldu. CHP’liler de yüksek bir oranla yüzde 88.6 ile “kesinlikle oy vermem” yanıtı verirken, yüzde 1.6’sı “kesinlikle oy veririm” dedi. HDP’liler de CHP’liler gibi yüzde 75.6 gibi yüksek bir oranda kesinlikle oy vermem” dedi. İYİ Partililer yüzde 76.1 ile “kesinlikle oy vermem” yanıtı verirken, MHP’lilerde bu oran yüzde 79.2 Saadet Partisi’nde yüzde 58.7 “kesinlikle oy vermem” yanıtı verdi, yüzde 30.4’ü ise “kesinlikle oy veririm” dedi.

DAVUTOĞLU’NUN KURACAĞI PARTİYE KİMSEDEN OY GİTMİYOR

“Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacak olan partiye oy verir misiniz?” sorusuna yüzde 2.9 ile çok düşük bir oran “kesinlikle oy veririm” yanıtı verirken, "parti kurulunca veririm" diyenlerin oranı yüzde 9.5, "asla oy vermem" diyenlerin oranı ise 87.6 gibi yüksek bir oranda çıktı.

MHP SEÇMENİ: PARLAMENTER SİSTEME GERİ GELMELİ

"Başkanlık sistemi 1 yılını doldurdu. Başkanlık sisteminin devamı ile ilgili bir referandum olsa hangi seçeceği tercih edersiniz” sorusuna AKP’liler yüzde 60.1 oranında “devam etmeli” yanıtı verirken, CHP’liler yüzde 95.8 oranıyla “parlamenter sistem gelmeli” yanıtı verdi. HDP’lilerin yüzde 75.1’i, İYİ Partililerin yüzde 97’si, MHP’lilerin yüzde 55.2’si “parlamenter sistem geri gelmeli” yanıtı verdi.

ERDOĞAN’A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 54.7

cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna “kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 54.7 ile ilk sırada çıkarken, yüzde 36.3’ü “kesinlikle oy veririm” yanıtı verdi.

SEÇİM OLSA ERDOĞAN SADECE PARTİSİNDEN OY ALABİLİYOR

“Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna AKP’lilerin yüzde 90.5’i “kesinlikle oy veririm” yanıtı verirken, bu oran MHP’lilerde sadece yüzde 32.1'de kaldı. Diğer partilerin seçmeni “kesinlikle oy vermem” yanıtını verdi: CHP yüzde 98.9, HDP yüzde 93.5, İYİ Parti yüzde 95.5 ve Saadet Partisi yüzde 93.4.

ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞME OLUMSUZ ETKİLEDİ

Görüşmecilere “Abdullah Öcalan ile ilgili Erdoğan ve Bahçeli’nin yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. “Hükümete bakışımı olumlu etkiledi” diyenlerin oranı AKP’lilerde yüzde 8.5 olurken, MHP’lilerde yüzde 2.1’de kaldı. “Hükümete bakışımı olumsuz etkiledi” diyenlerin oranı AKP’lilerde yüzde 35.1 olurken, bu oran MHP’lilerde yüzde 55.2 oldu. “Hükümete bakışımı etkilemedi/bilmiyorum/duymadım diyenlerin oranı AKP’lilerde yüzde 56.4 iken MHP’lilerde yüzde 42.7'de kaldı.