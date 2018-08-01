Son 6 ayda tarımda dışa bağımlılık daha da arttı

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının ilk yarısında tarımda dışa bağımlılığımız daha da arttı. Açıklamada dikkat çeken noktaysa ithalatın arttığı ürünlerin Türkiye’de halihazırda yetişen gıda ürünleri olması.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın (ZMO) yaptığı açıklamada, TÜİK’in 31 Temmuz’da yayımladığı Haziran ayı dış ticaret verilerinden tarıma ayrılan kısmı yorumladı. ZMO özellikle buğdayda dışa bağımlılığa dikkat çekerken “anavatanı olduğumuz buğdayda dışa bağımlılığımız artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı. Verilere göre geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 2,1 milyon ton olan buğday ithalatı yüzde 38'lik artışla bu yıl 2,9 milyon tona ulaşırken 634 milyon dolar bedelinde oldu. İthalatın yüzde 79'luk bölümü Rusya'dan yapıldı.

MISIR İTHALATI NERDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Özellikle gıda maddelerinin ve hayvan besinlerinin üretilmesinde önemli bir pay sahibi olan mısırda da geçen yılın 6 aylık döneminde 912 bin ton olan ithalat yüzde 96'lık artışla bu yıl 1 milyon 791 bin tona ulaştı; 367 milyon dolar ödendi. İthalatın yüzde 56'sı Rusya'dan yapıldı.

AYÇİÇEĞİ VE PAMUĞU DA DIŞARIDAN ALIYORUZ

ZMO’nun raporunda ülkedeki tekstil sanayisinin gelişmiş olmasına rağmen pamuğu hâlâ önemli bir ölçüde ithal ettiğimiz vurgulandı. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 483 bin ton olan pamuk ithalatı yüzde 2,3'lük bir gerilemeyle bu yıl 472 bin ton olurken toplam 870 milyon dolar değerindeki ithalatın yüzde 64'ü ABD ve Brezilya'dan yapıldı.

Ayçiçeğiyse 263 milyon dolarlık bir başka kalem oluşturuyor. Bir önceki 6 aylık dönemde 464 bin ton ayçiçeği ithal edilirken bu dönemde toplam 526 bin tona ulaşarak yüzde 13’lük bir artış gösterdi. Ayçiçeği ithal edilen ülkelerin başındaysa Bulgaristan, Romanya ve Moldova geldi.

SOYA İTHALATI YÜZDE 23 ARTTI

Ülke içerisinde üretilmesi yerine nerdeyse tüm ihtiyacın dışarıdan karşılandığı soyadaysa önceki dönem 1,3 milyon ton alınırken, bu dönem yüzde 23 artarak 1,6 milyon tona ulaştı. Toplam 678 milyon doların ödendiği soyanın yüzde 69’u ABD, Brezilya ve Paraguay’dan alındı.

HAYVANCILIKTA BAĞIMLILIK AZALMIYOR

Geçen dönemde 436 bin baş olan sığır ithalatı bu dönem yüzde 63 artarak 702 bin başa ulaştı. Toplam ödenen paraysa 843 milyon doları buldu. Sığır alınan ülkeler arasında Brezilya ve Uruguay başta geldi.

Koyundaysa ithalat 27 katına çıktı. Geçen dönem 9 bin baş alınırken bu dönem dışarıdan 245 bin baş koyun alındı. 34 milyon dolarlık ithalatın yüzde 42’si Avustralya’dan yapıldı.

DURUM İYİYE GİTMİYOR

Tarım ve hayvancılıkta ülke içinde üretim azalırken ithalatın payı artmaya devam ediyor. Bu duruma dair ZMO’nun yaptığı açıklamada, “Coğrafyamızda yetiştirme olanağımız olan ancak üretmek yerine ithalat kolaycılığına kaçılan bu birkaç ürün için yılın sadece ilk 6 ayında ödenen 15,4 milyar TL'dir. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılığı kapsayan 2018 yılı tarımsal destekleme bütçesi ise sadece 14,5 milyar TL'dir. Yılın ilk yarısında ithalata ödenen miktar daha şimdiden tarım bütçesini geçmiş durumdadır” ifadeleri kullanıldı.