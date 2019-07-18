Sömürünün her çeşidi var!

İstanbul Bereket Döner Tepeüstü şubesinden atılan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçti. Haklarının verilmediğini iddia eden işçilerden birisi, üç ay kurye olarak çalıştığı şubede sigortasının geç başlatıldığını, aradaki sürenin şube müdürü tarafından kendisine “deneme süresi” olarak açıklandığını söyledi. İşçi aynı durumun bütün çalışanlar için geçerli olduğunu, bazılarının sigortasının 1 ay sonra başlatıldığını öne sürdü.

İstanbul Bereket Döner Tepeüstü şubesinden atılan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçti. Üç ay kurye olarak çalıştığı şubede sigortasının geç başlatıldığını, aradaki sürenin şube müdürü tarafından “deneme süresi” olarak açıklandığını anlatan işçi aynı durumun bütün çalışanlar için geçerli olduğunu, bazılarının sigortasının 1 ay sonra başlatıldığını öne sürdü.

Kullandıkları motosikletlerin bakımlarının yapılmadığını, kimi zaman ehliyetsiz sürücülerin çalıştırıldığını söyleyen emekçi aynı zamanda sigortasız ve asgari ücretin altında birçok göçmen işçinin çalıştırıldığını, bunların yanlış olduğunu belirttiklerinde patron tarafından işleriyle tehdit edildiklerini öne sürdü.

'ÜNİVERSİTEYE DEVAM EDEBİLMEK ADINA ÇALIŞMAM GEREKİYOR'

Bardağı taşıran son damlanın patron tarafından kendisine yönelen fiziksel şiddet olduğunu belirten genç emekçi, okuduğu üniversiteye devam edebilmek adına çalışmasına rağmen sürekli mobbing ve patron baskısına maruz kaldığını işten, patronun kardeşinin şiddetine izin vermemesinin ardından hiçbir hakkı ve maaşı ödenmeden atıldığını söyledi.

BEREKET DÖNER TEPEBAŞI ŞUBE MÜDÜRÜ İDDİALARI YALANLADI

Haklarındaki iddiaları sorduğumuz Bereket Döner Tepebaşı şubesi müdürü iddiaları yalanladı. İddialarla ilgili olarak, şirkette maaşların düzenli olarak her ayın onunda yattığını, sigortasız kimsenin çalışmadığını söyledi. İşten kimsenin atılmadığını, bir hafta önce bir kişinin başka iş bulduktan sonra ayrıldığını aktaran şube müdürü, eksik hakkı olmadığını ve bunları SGK dökümü ile kanıtlayacağını öne sürdü. Fiziki şiddet iddialarını sorduğumuz şube müdürü, kendisinin kadın olduğunu ve bir erkeği dövemeyeceğini belirterek, fiziksel şiddet iddialarını yalanladı. Öte yandan Patronların Ensesindeyiz ağına başvuran işçinin iddiası kendisine yönelik fiziksel şiddet girişiminin patronun kardeşinden kaynaklandığı şeklinde.

