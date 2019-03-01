'Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız' diyen Erdoğan'a 10 maddelik hatırlatma

2002'de iktidara geldiği günden bu yana zenginleri daha da zenginleştiren, emekçilere ise açlık sınırının altında bir hayat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün Ardahan'da miting düzenlerken, yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bay Kemal'in izinden gittiği kişiler vardı o günlerde iktidarda... Gaz kuyruklarını hatırlarla, benzin kuyruklarını hatırlarlar... Biz bunları CHP döneminde yaşamadık mı? Bu senin SSK müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan hastaların kuyrukları değil, bu kuyruklar varlık kuyruğu... Benim vatandaşım simsarların elinden alındı. Fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. Daha da düşüyor. Bay Kemal şimdi rahatsız oluyor" diyen Erdoğan, "Biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. En ucuz şekilde bunları halkamıza ulaştırıyoruz. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekileceğiz, yerine gelmezse farklı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

AKP İKTİDARINDA 22 BİN 500 İŞÇİ ÖLDÜ

Erdoğan sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız derken, 2002'de iktidara geldiği günden bu yana hayat hakkı bulamayanlar hep emekçiler oldu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2018'de yaşanan iş cinayetlerine ilişkin raporu bu gerçeği gözler önüne sermişti.. Raporda 'AKP’nin iktidar yılları boyunca İş Cinayetlerinde yaklaşık 22 bin 500 işçi yaşamını yitirdi' denilirken, 2018'de bu rakamın en az 1923 olduğu kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Asgari ücretin 2020 TL olduğu Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2028,84 TL olarak açıklandı.



ERDOĞAN'IN SADECE MAAŞI 74 BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 26 zamla 59 bin TL’den 74 bin 500 TL’ye çıktı.

Bunun dışında Erdoğan her yıl bütçeden Cumhurbaşkanlığı adı altında milyonlarca lira ödenek alıyor.

1100 ODALI SARAYINDA 2 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarına ziyafetler sunduğu 1100 odalı Sarayı'nda 2 bin 374 işçi çalışıyor.

Bu işçilerin büyük bölümü yıllarca taşeron işçi olarak birçok hakları gasp edilerek çalışmıştı.

İŞÇİLERE KURTLU YEMEK VEREN PATRONLARIN İKTİDARI

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu Türkiye'de, en zenginlerin listesi açıklandı.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Ilıcak, son olarak binlerce işçinin çalıştığı inşaatta işçilere verdiği kurtlu yemekle gündem olmuştu.

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ, CEBİNDEN 10 LİRA ÇIKTI

Her yıl onlarca ataması yapılmayan öğretmen intihar ederken, geçtiğimiz yıl ataması yapılmayan öğretmen Ersin Turhan, intihar ederek yaşamına son vermişti.

Turhan'ın cansız bedeni bulunduğunda cebinden 10 lira çıkmıştı.

SU BORCUNU ÖDEYEMEYEN 81 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Meclis'te vekiller diş implantını bile halkın cebinden karşılamak için düzenleme yaparken, Adana'da 81 yaşındaki bir kadın, su borcunu ödeyemediği gerekçesiyle gözaltına alındı.



PARANIZ BATSIN...

Erdoğan Bayraktar'ın bakanlık yaptığı dönemde, kanser tedavisi gören ve kendisinden ilaçları için yardım isteyen üniversite öğrencisi genç kadına karşı takındığı üslup genç kadını göz yaşları içerisinde bırakmıştı.

Bir süre sonra Bakanın yanına tekrar giden genç kadın "Ben dilenci değilim" diyerek bakanın kendisine verdiği parayı iade etmiş, olay uzun süre ülke gündeminde kalmıştı.

MECLİS ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. geçim sıkıntısı nedeniyle kendini ateşe vermişti.

EN AZ 6,5 MİLYON İŞSİZ VAR

Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 646 bine yükselirken, geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

Kasım 2017'ye göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 665 bin arttı.