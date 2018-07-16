Somalı işçilerin ailelerine polis saldırısı!

Soma Katliamı davasında alınan skandal karara tepki gösteren işçi aileleri adalet için HSK önüne yaptıkları yürüyüşte polis saldırısına uğradı.

Somalı işçilerin ailelerinin adalet için yaptıkları yürüyüşe polis saldırdı.

İşçi ailelerinin HSK önünde yapacağı açıklamaya izin vermeyen polis, ailelere müdahalede bulundu.

Açıklamayı engelleyen polis, aileleri zorla otobüse bindirdi.

İşçiler tüm engellemelere rağmen kısa bir açıklama yaparak isyan etti. Soma'da yaşamını yitiren işçinin annesi, "Askere giden fakir çocuğu, madene giden fakir çocuğu! Hep ezilen garibanlar... Yazıklar olsun!" dedi.

İşçi yakınları Mülkiyeliler Birliği'ne geçerek burada bir basın açıklaması yapacak.