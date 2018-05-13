Soma'da madenci tekmeleyen Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği facia sonrası madenci tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, 'bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan edildiğini' söyleyerek kendisini 'savundu'.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yapan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, "4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum" dedi.

'GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM'

Soma'da madenci tekmeleyen Yerkel, kendisini savunarak "Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir" dedi.

Yerkel, ​"Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti" ifadelerini kullandı.