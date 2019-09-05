Soma’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü

Manisa’nın Soma ilçesinde 26 yaşındaki Türkan K. ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Mehmet K. tarafından bıçaklanarak katledildi.
Alınan bilgiye göre Mehmet K. evine geldiği Türkan K.’yi bıçaklayarak öldürdükten ve K.’nin beraber yaşadığı belirtilen Zekeriya B.’yi ağır yaraladıktan sonra kaçtı.
Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Jandarma, saldırgan Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.