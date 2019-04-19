Soma Katiamı davası Avukatı Seçil Ege Değerli: İşveren sınıfı ödüllendirilmiştir
Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararını davanın avukatı Seçil Ege Değerli ile konuştuk. Değerli, 'Karar bu davanın artık normal bir adli yargılamanın ötesine geçtiğini göstermektedir' dedi.
Ali Cengiz İnce
Cuma, 19 Nisan 2019 21:32
Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararını davanın avukatı Seçil Ege Değerli, soL'a değerlendirdi.
Değerli, "Bu kararla işveren sınıfı ödüllendirilmiştir" dedi.