Soma Katiamı davası Avukatı Seçil Ege Değerli: İşveren sınıfı ödüllendirilmiştir

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararını davanın avukatı Seçil Ege Değerli ile konuştuk. Değerli, 'Karar bu davanın artık normal bir adli yargılamanın ötesine geçtiğini göstermektedir' dedi.
Ali Cengiz İnce
Cuma, 19 Nisan 2019 21:32

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararını davanın avukatı Seçil Ege Değerli, soL'a değerlendirdi.

Değerli, "Bu kararla işveren sınıfı ödüllendirilmiştir" dedi.
Cuma, 19 Nisan 2019 17:02
Soma Katliamı davasındaki skandal karara ailelerden tepki: Adalet zenginlerin, fakirlere adalet yok!
Soma'da 301 işçinin ölümünden sorumlu olan patron Can Gürkan'ın tahliyesi ve yeniden maden işletmesinin önünün açılmasına katliamda yakınlarını kaybeden ailelerden sert tepki geldi.

Soma Katliamı'ndan yakınlarını kaybeden aileler, 301 işçinin ölümünden sorumlu patron Can Gürkan'ın tahliyesine tepki gösterdi.

soL'a konuşan aileler, adaletin zenginler için olduğunu, fakirlere adalet olmadığını dile getirdi.

Ailelerin değerlendirmeleri şöyle:

'PATRON OLDUĞU İÇİN BIRAKILDI'

'FAKİRLER ÖLSÜN, ZENGİNLERİN CEBİ DOLSUN'