Soma Katiamı davası Avukatı Seçil Ege Değerli: İşveren sınıfı ödüllendirilmiştir

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararını davanın avukatı Seçil Ege Değerli ile konuştuk. Değerli, 'Karar bu davanın artık normal bir adli yargılamanın ötesine geçtiğini göstermektedir' dedi.

Ali Cengiz İnce