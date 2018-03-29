soL'un haberi Meclis gündeminde: 'Tiyatro skandalı'nın ardından soru önergesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmaması için talepte bulunmasına ilişkin haberimiz, Meclis gündemine taşındı.

TBMM'de yapılacak bir tiyatro gösterisi öncesi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın oyuna müdahalede bulunduğu, kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği ortaya çıkmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili İsmail Kahraman'a yönelik bir soru önergesi verdi.

Verilen soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen ‘Çanakkale Anması’ etkinliği için bir tiyatro gösterisi yapılması kararlaştırılmış, oyun için bütün hazırlıklar yapılırken, gösteriye 1 saat kala ‘acil toplantı’ yapılacağı açıklanmış ve toplantıda tiyatroculara ‘kadın oyuncuların sahneye çıkmaması’ yönünde karar alındığı bildirilmiştir.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da katıldığı etkinlikteki gösterinin yönetmeninin Ötüken Hürmüzlü olduğu, Hürmüzlü’nün yaşanan skandaldan dolayı oyunda isminin geçmemesini talep ettiği, ancak 'Gösteriyi izlemek istediği' için etkinliği terk etmediği aktarılmıştır.

‘Çanakkale Anması’ etkinliğinin, her çarşamba ‘şehit yakınlarına’ yapılması planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiği söylenmektedir.

Kararın Meclis Başkanının talebiyle alındığı bildirilirken; Meclis Başkanının kadınların sahneye çıkmaması talebinin yanı sıra, sahnedeki Atatürk büstünün ve fotoğraflarının kaldırılmasını da talep ettiği iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1 - TBMM’de düzenlenen ‘Çanakkale Anması’ etkinliği için oynanacak tiyatro oyunu hangi gerekçeyle oyuna 1 saat kala iptal edilmiştir?

2 - ‘Kadın oyuncuların sahneye çıkmaması’ yönünde karar aldığınız iddiası doğru mudur?

3 - Sahnedeki Atatürk büstünün ve fotoğraflarının kaldırılmasını da talep ettiğiniz iddiası doğru mudur?"