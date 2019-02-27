Solcu Liseliler'den tepki: Meslek liseliyiz, köleniz olmayacağız!

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde 81 meslek lisesi TOBB’a devredilirken, bu adıma Solcu Liseliler'den sert tepki geldi.

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde 81 meslek lisesi TOBB’a devredildi.

Protokole göre TOBB bu okullarda atölyeler kuracak, müfredata özel sektörün talepleri doğrultusunda şekil verilecek.

Liselileri patronların insafına teslim eden bu düzenlemeye Solcu Liseliler'den tepki geldi.

"Meslek liseliyiz, köleniz olmayacağız!" denilen açıklamada, "Eğitim devletin en önemli işidir. Eğitimi özel sektöre bırakan devlet, olmasa da olur. Eğitimin özelleşmesini, patronların tercihlerine ve insafına bırakılmasını reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, meslek liselerinin patronların arka bahçesi yapılmasına ve okulların köle pazarına çevirilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklama şu şekilde: