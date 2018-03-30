Solcu Liseliler'den İstanbul'da büyük buluşma

AKP'nin sahte emperyalizm karşıtı açıklamalarına karşı Solcu Liseliler "Emperyalizmi hedef almayanlar, emperyalizmi yenemez" diyerek yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul'da bir buluşma gerçekleştirecek. Bir süredir emperyalizm karşıtı çalışmalarını yoğunlaştıran Solcu Liseliler, 31 Mart'ta yapacağı etkinlik için de çağrı yayınladı.

"ABD donanması 6.Filo'nun ülkenin yurtsever, anti-emperyalist, devrimci öğrencileri tarafından denize dökülmesinin 50. yılı… 50 yıl önce denize dökülen 6. Filo’nun da ABD’nin güdümündeki en büyük terör örgütü NATO’nun da dünyadaki görevi bellidir" denilen çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

"NATO tarihsel olarak, insanlığın eşitlikçi ve özgür toplum idealinin karşısına set olarak çekilmiş, sicili bozuk, şaibeli bir örgüttür. NATO’nun Türkiye’de de 100’ün üzerinde üssü bulunmaktadır ve bu üsler yıllardır kanlı savaşları, cihatçı çeteleri destekleyen terör örgütünün üsleridir.

Türkiye’de üretilen zenginliklerin %90’ı bir avuç asalağın elinde olduğu gibi dünyadaki zenginliklerin %90’ını ise bir avuç yağmacı götürüyor. ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere… Türkiye’de de düzenin tüm partileri bu emperyalist yağmacılara kendini beğendirme, onu alma beni al deme derdinde...

Biz her şeyin farkındayız, NATO’yla iş birliği yapıp cihatçılarla kol kola savaşa gidenlerin milli birlik ve beraberlikten bahsetmeye hakkı yoktur. Emperyalist sistemin egemen gücü ABD’nin başını çektiği

NATO’dan barış beklemek ise yanlıştır.

Ülkemizin kaynaklarını, geleceğini bir bir satsınlar, oturduğu yerden zenginleşenlerin paralarına para katsınlar sonra kürsülerinden laf etsinler; YOK ÖYLE YAĞMA!

Emperyalistleri, NATO’cuları halkımızın, yurtseverlerin, devrimcilerin hiç hoş karşılamadığı bilinmelidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 17 Temmuz 1968’de 6. Filo askerlerini

Dolmabahçe’den denize dökmüştür. Emperyalizme verilen bu yanıtı tekrar hatırlatmanın zamanı geldi. Zamanı geldi çünkü yalan söylüyorlar! Zamanı geldi çünkü emperyalizmi hedef almayanlar emperyalizmi yenemez!

50 yıl önce Dolmabahçe’de denize dökülen bu kan emicileri ülkemizden def edeceğiz. Bu ülkenin geleceğini savaş çığırtkanlarının eline bırakmayacağız.

Emperyalizmi yenmek için örgütleneceğiz, emperyalizme karşı Deniz olacağız!"