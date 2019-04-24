Solcu Liseliler'den coşkulu 1 Mayıs pikniği: Bekle bizi İstanbul, 1 Mayıs'a geliyoruz...

Solcu Liseliler, 1 Mayıs'a kısa bir süre kala Kartal'daki Aydos Ormanı'nda buluştu. Sanatçı Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı'nın da katıldığı piknikte, TKP saflarında büyük ve coşkulu bir 1 Mayıs kutlamasına çağrıda bulunuldu.

23 Nisan’da Kartal Aydos Ormanı’nda buluşan Solcu Liseliler, 1 Mayıs öncesi coşkulu bir piknik gerçekleştirdi. Piknikte, çeşitli oyunlar oynayan, türküler söyleyen liseliler 1 Mayıs Forumu gerçekleştirdi.

Pikniğe sanatçılar Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı da katıldı.

Orhan Aydın forumda yaptığı konuşmada sermaye düzeninin, 93 yıllık cumhuriyet tarihinde kamunun zenginliklerine nasıl el koyduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “17 yıllık zaman diliminde ise bu ülkenin emekçilerin vergileriyle elde edilen fabrikalarını, yetmedi nehirlerini, yetmedi ormanlarını peşkeş çektiler. Yetmedi bu 17 yıllık iktidar boyunca ülkeyi 522 milyar dolar dış borca boğdular. Cumhuriyet tarihi böyle talancılığı, dinci gericiliği, sanat ve sanat düşmanlığını en yoğun haliyle yaşıyor bunun adı İslamcı faşizmdir. Önce bu haramilerden nasıl kurtuluruz mücadelesini vermek durumundayız, yan yana gelerek birlikte bu düzeni nasıl değiştirebiliriz mücadelesini vermek durumundayız. Öncelikle siz solcu liselileri TKP’nin çatısı altında örgütlendiğiniz için kutluyorum. Bu yaşta mücadeleye atılmış olmanız başı başına bu ülkenin geleceği açısından büyük bir umut kaynağı onun için sizi yeniden selamlamak istiyorum. Genç arkadaşlarımız tiyatroyla müzikle edebiyatla uğraşmak istiyoruz diyorlar, o arkadaşlara diyorum ki Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri’nin kapısı size sonuna kadar açık.”

'O ATIN YAPTIĞINI BU HALK DA BİR GÜN YAPACAK'

Forumda bir sonraki konuşmayı tiyatro oyuncusu Cansu Fırıncı yaptı.

Fırıncı şunları söyledi: “Öncelikle duygularımı tarif edeyim; aydınlıktan yana, yüreği eşitlik ve özgürlük için atan sizlerin arasında olmak büyük bir mutluluk ve onurdur. Bugün bu mutluluk ve onuru bana yaşattığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Arkadaşlar bize hep söylenen şey aynı, bu halktan adam olmaz, bu ülkeden umudunuzu kesin. Bizler neden bu ülkeden umudumuzu keselim bu topraklardan Tevfik Fikret çıkmış bu topraklar, Nâzım Hikmet’i, Aziz Nesin’i, Sabahattin Ali’yi çıkartmış, Behice Boran fışkırmış bu topraklardan. Biz bu insanların fışkırdığı topraklardan niye umudumuzu keselim. Bu topraklarda emek mücadelesinin, sınıf mücadelesinin, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tohumlarını asla ve asla kurutamadılar ve kurutamayacaklar. Bugün sizler buradaysanız, bu umut bugün yemyeşildir dipdiridir. Bu ülke bu karanlığı elbet üzerinden atacak. AKP iktidarının ilk dönemini hatırlayın Türkiye’yi tek elden yöneten zat iktidara geldiği gün attan düşmüştü, bir atın yaptığını bu halk elbet bir gün yapacak. Sosyalizm mücadelesi uzun erimli bir mücadele elbette ama sosyalizm mücadelesinin meydanlara sığmayacağı günler çok uzak değil. Bunu hemen bu 1 Mayıs’ta işaret fişeğini çekerek tüm Türkiye’ye gösterelim. Ne kadar kalabalık olursak Türkiye’de sosyalizmin ayak seslerinin gelmekte olduğunu o kadar güçlü bir şekilde gösteririz. 1 Mayıs’a kimi getirebiliyorsak arkadaşlarımızı dostlarımızı TKP’nin saflarına getirelim hep beraber sesimizi gür biçimde, bu ülkeyi emeğiyle geçinenlere cehennem haline getirenlere duyuralım, korkuyla titretelim. Anlasınlar ki bu sömürücü asalak iktidarları sonsuz değildir ve sonu yakındır.”

ŞİİRLERLE DEVAM ETTİ

Konuşmaların ardından Orhan Aydın, aynı zamanda 23 Nisan’da doğum günü olan Ahmed Arif’in “Anadolu’yum ben”, Cansu Fırıncı ise Necati Cumalı’nın “Kısmeti Kapalı Gençlik” şiirlerini okudu. Daha sonra forumda soru cevap kısmında iki sanatçı liselilerden gelen soruları yanıtladı.

Liseliler forum sonrasında Yapıcılar grubu eşliğinde hep beraber şarkılar söyledi.

Piknikte ayrıca, liseliler tarafından oluşturulan 1 Mayıs korosu bir dinleti sundu ve 77 1 Mayıs’ını anlatan bir oyun sergilendi.

Liseliler İstanbul’da TKP saflarında büyük ve coşkulu bir 1 Mayıs kutlaması kararıyla etkinliği sonlandırdı.