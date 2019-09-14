Solcu Liseliler yeni döneme hızlı başladı

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Solcu Liseliler de tüm Türkiye’de çalışmalarına hız verdi. Solcu Dergisi’nin yaygın olarak dağıtıldığı çalışmalarda Solcu Liseliler’e yeni katılımların olduğu görülüyor. Sloganları ise şu: Buradayız!

Liselerde yeni öğretim yılı, pazartesi günü açıldı.

Solcu Liseliler tüm Türkiye’de geride bıraktığımız aylarda hazırlıklarını yaptıkları çalışmalara başladı.

Solcu Dergisi’nin yaygın olarak dağıtıldığı çalışmalarda Solcu Liseliler’e yaygın katılımlar olduğu görüştüğümüz gençlerin dile getirdiği bir gözlem.

Solcu Liseliler çalışmalarından bazı kareler şöyle:

'KADIKÖY ANADOLU LİSESİ’NDE SİMİT LİNCİ: MESELE GERİCİLİK'

Sola görüş veren liseliler dönemle birlikte okul yönetimlerinin, gericilerin ve polislerin okullara yönelik müdahalelerinin de başlamış olduğunu söyledi.

Öte yandan Solcu Liseliler, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yıllardır öğrencilerin sahiplendiği simit atma geleneğinin yandaş haber siteleri tarafından 'nimetin üstünde tepindiler' gibi vurgularla hedef gösterilmesine karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eğitim sistemine gerici müdahalelerin asıl sebebinin köklü okulların aydınlanmacı bir kimlik taşıması olduğu öne sürüldü.

ÜSKÜDAR’DA ENGELLEME GİRİŞİMİNİ LİSELİLER ÖNLEDİ

Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi’nde Solcu Dergisi’ni okul öğrencilerine ulaştıranlara, okulun bir öğretmeni ve polis engel olmaya çalıştı. Din öğretmeni derginin evrimi savunduğunu belirterek 'Evrim dinsizliktir', 'Siz bu çocukların beyinlerini safsatalarla yıkıyorsunuz' diye bağırırken öğrencilerin 'Bu mahalle bizim, biz burada derginin dağıtılmasını istiyoruz' diyerek tepki gösterdikleri söyleniyor.

Solcu Liseliler, yeni haftada daha fazla noktada Solcu Dergisi'ni liselilere ulaştıracaklarını söylüyor.