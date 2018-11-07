Solcu Liseliler 'okumaya' çağırıyor

Okulların açılmasıyla beraber çalışmalarını hızlandıran 'Solcu Liseliler', Türkiye’nin dört bir yanında liselerde Aziz Nesin, Nâzım Hikmet ve Orhan Kemal’i okuma ve okutma çağrısı yaptı.

Solcu Liseliler ülkenin dört bir yanındaki liseli arkadaşlarını Aziz Nesin, Nazım Hikmet ve Orhan Kemal okumaya çağırıyor.

“Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Orhan Kemal Okuyoruz, Okutuyoruz” başlığıyla Türkiye’nin ilerici yazarlarını okullara taşıma çağrısı yapan Solcu Liseliler, liselerde aydınlanma mücadelesini yükseltmek için sıra arkadaşlarını Aziz Nesin, Nâzım Hikmet ve Orhan Kemal’in eserlerini okumaya, okuma grupları kurmaya ve okuma gruplarına katılmaya çağırdı.

Türkiye’nin dört bir yanında liselerdeki okuma gruplarına katılmak ve okuma gruba kurmak isteyen tüm liseliler, Solcu Liseliler’e https://www.facebook.com/liselilersolcu/, https://twitter.com/LiselilerSolcu, https://www.instagram.com/liseliler.solcu/ ve Whatsapp (0543 481 48 31) adresleri üzerinden ulaşarak iletişime geçebilecek.