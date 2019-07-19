Solcu Liseliler: Bu bir intihar değil cinayettir

Solcu Liseliler, 'Gelecek Kaygısı Yaşamlarımıza Mal Oluyor' başlığını taşıyan bir bildiri ile Melis Cılız'ı ölüme götüren sisteme ve sorumlularına işaret etti.

Antalya Gazipaşa'da beşinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar eden Melis Cılız'la ilgili bir bildiri çıkartan Solcu Liseliler değerlendirmelerini "Bir intihar gibi görünse de biliyoruz ki aslında bu bir cinayettir, faili de piyasacı, gerici, eşitsizliklerle dolu eğitim ve sınav sistemidir" sözleriyle ifade ettiler.

"Gelecek Kaygısı Yaşamlarımıza Mal Oluyor" başlığını taşıyan bildiride Melis Cılız'ın Sınava giren milyonlarca öğrenciden biri olduğuf ve Tıp Fakültesi’nde okumak istediği hatırlatılıyor.

Bildiride, AKP iktidarı ile birlikte hız kazanan imam hatipleştirme hamleleri ve eğitim sistemine yapılan gerici müdahaleler yüzünden, devlet okullarında bilimsel, laik bir eğitim alma şansı kalmayan öğrencilerin ailelerinin, çocuklarını “iyi bir gelecek” sahibi olabilsin diye özel okullara, dershanelere tonlarca para ödemek zorunda bırakıldığı söyleniyor ve şöyle deniyor: