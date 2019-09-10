soL okurlarına soruyor: Dedeniz, neneniz ne yaptı?

Yeni Osmanlı yalan oldu ama Osmanoğulları konuşuyor. Orhan Osmanoğlu, 'sizin dedeniz ne yaptı' diye sordu. Biz de okurlarımıza soruyoruz, dedeleriniz, neneleriniz ne yaptı, neler yaşadı? Anlatın, yazın, e-posta ile yollayın.

Yeni Osmanlı dikiş tutmadı. Türkiye onu 100 yıl geriye götürmeye kalkanlara direniyor. Osmanlı’nın 5 kıtada hüküm sürmesi hikayeleri, hüküm sürdüğü kıtalardan da pek olumlu yanıtlar almadı. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan... İslam imparatorluğunun şemsiyesi altında pek de müreffeh olmadıklarını hatırlatan tepkiler gösterdi.

Özellikle, bağımsızlığını Osmanlı’nın bıraktığı Fransızlardan, İngilizlerden savaşarak koparmış ülkelerden gelen tepkiler “Yeni Osmanlı” çığırtkanlarının heveslerini kursaklarında bıraktı.

“Emevi Camii’nde namaz kılma” hayalleriyle birlikte Yeni Osmanlı da masal oldu.

OSMANOĞLU DEDEMİZİ SORUYOR

Ama bu arada Osmanoğulları çıktı sahneye. Yeni Osmanlı’nın çakma sultanları birbirine düşmüşken, Abdülhamit torunları konuşmayı sürdürüyor. Kimisi dedelerine ait toprakları (Türkiye’yi!) geri istiyor, kimisi onurlandırılma peşinde, kimisi açtığı internet sitelerinden soy sop satıyor.

Bunlardan birisi, Orhan Osmanoğlu, bugün acayip bir ilanatta bulundu.

Bakanların, devlet başkanlarının 140 karakterlik demeçlerle dünyaya seslendiği sosyal medya bu ilanatın duyurulduğu mecra oldu.

"Bizim dedelerimizi eleştirenlerden şunu rica ediyoruz, Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda."

Böyle buyurdu Orhan Osmanoğlu.

Şaşırtıcı değil: Nenelerimizi unuttu. Onun dedeleri de böyleydi: Askere almak, o cepheden bu cepheye koşturup durmak için hep akıllarına dedelerimiz gelirdi.

E-POSTA YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN: DEDENİZ, NENENİZ NELER YAŞAMIŞ?

Biz de okurlarımıza sormaya karar verdik. Osmanlı hep dedenizi sorar, nenenizi soran yok ama biz soruyoruz: Anlatın yayınlayalım. Dedeleriniz, neneleriniz neler yapmış, neler yaşamış?

[email protected] adresine yollayacağınız e-postaları değerlendireceğiz. Dedelerimiz, nenelerimiz ne yapıyormuş merak edenlere cevap yetiştirmek için değil elbette. Hatırlamak ve unutmamak için...