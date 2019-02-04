soL HD | TKP Hacıbektaş adayı Sümer: Beraber üreteceğiz, beraber yöneteceğiz

Türkiye Komünist Partisi'nin Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Ali Haydar Can Sümer, seçim sonrası Hacıbektaş'ta neler yapmayı planladıklarını, nasıl bir yönetim planladıklarını açıkladı. Sümer, "Beraber üreteceğiz, beraber emek vereceğiz, beraber yöneteceğiz. Bizim yola çıktığımız insanlar Hacıbektaşlılar olacak" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), 31 Mart yerel seçimlerindeki Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'ndeki adayı Ali Haydar Can Sümer, seçim çalışmalarını ve seçim sonrası neler yapmayı planladıklarını soL'a anlatı.

Hacıbektaş'ın Anadolu aydınlanmasının, insancıllığın merkezi olduğunu ve bunun büyük bir potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sümer, Hacıbektaş'ın kendi iradesiyle yaşadığı sorunları aşabileceğini, bunun için üzerindeki ölü toprağını atması gerektiğini ifade etti.

Seçime Hacıbektaşlılarla hazırlanacaklarını, Hacıbektaş'taki birlik sorununu çözeceklerini dile getiren Sümer, "Beraber üreteceğiz, beraber emek vereceğiz, beraber yöneteceğiz. Bizim yola çıktığımız insanlar Hacıbektaşlılar olacak" dedi.

Sümer, Türkiye'nin en ileri, en aydınlık yüzlerinin, aydınlarının, sanatçılarının Hacıbektaş için emek vereceğini, bu umut için elini taşın altına koyacağını, buna ilişkin kendisine destek veren çok sayıda isim olduğunu dile getirdi. Sümer, 31 Mart seçiminde iddialı olduklarını, seçimi kazanacaklarına inandıklarını vurguladı.

