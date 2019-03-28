soL HD | Fatih Mehmet Maçoğlu: Biz kazanacağız...

Ovacık Belediye Başkanı ve TKP Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimlere kısa süre kala soL HD'ye açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adına TKP listesinden Dersim Belediye Başkan adayı olan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, soL HD'ye açıklamalarda bulundu.

Seçimden sonra kısa vadede yüzlerin güleceğini düşündüğünü belirten Maçoğlu, "Geçen gün bir arkadaşım 'ben 2,5 yıldır belediyeye girmedim' dedi. Galiba onun belediye girmesini sağlarız. Muhtemeldir Nisan ayı içerisinde kendisine ait bir yer hissi gelişecek toplumda. Halkla birlikte bir araya geleceğiz. Dersim halkının bir araya geleceği, gerçekten de kendisine ait hissedeceği bir bina, kendisine ait hizmet alanı, araçlar, kendisine ait belediyenin mülkleri... Halk Dersim'i kendisine ait hissedecek" dedi.

Seçimi kazanacaklarını belirten Maçoğlu'nun soL HD'ye yaptığı açıklama şöyle: