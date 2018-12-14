soL HD | Çorlu'nun acısı geçmeden: Ankara tren faciası...

Ankara'da 9 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği hızlı tren faciası soL HD'nin gündeminde...

Ankara'da 9 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı tren faciası soL HD'nin gündeminde:

Ulaşım… İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri. Hem temel ihtiyacımız hem de temel mücadele başlığımız. Kimi zaman ezilmemek için mücadele etmek, kimi zamansa tıpkı Ankara'da, Çorlu'da, Pamukova'da olan gibi hayatta kalmak için. Ankara'da gerçekleşen faciada 9 yurttaşımız öldü. Onlarcası ise yaralandı. Şimdi seçimlere yetişmesi için sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hattın kullanıma açıldığı gündemde. Gösteriş ve kâr hırsına kurban verilen 9 ölü, onlarca yaralı… Bu hafta Ankara'da yaşanan tren faciasını gündemimize aldık: